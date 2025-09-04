Teile diesen Artikel

Sommernachtsparty im Hof des Teutsch-Hauses

Ausgabe Nr. 2926

Unter dem Titel „Sommernacht in Hermannstadt“, als Anspielung an den Schlager „Sommernacht in Rom“ von G. G. Anderson, hat die schon traditionelle Hofparty am 29. August 2025 im lauschigen Hof des Teutsch-Hauses stattgefunden. Letztes Jahr war die Sommernachtsparty kurzfristig abgesagt worden, weil Michael Kothen (DJ Kothen) am 26. August 2024 plötzlich verstorben ist. Daran erinnerte eingangs Dietrich Galter.

Gut präpariert mit Leberkäs, Semmeln, gebackenem Käse und Mici – natürlich alles vom Grill-, der Mischpultanlage mit „Lightshow“ und den beiden DJs. Dietrich (Galter) sowie dem später auf der Tanzfläche sehr aktiven DJ Wini (Winfried Ziegler) präsentierte sich der Hof des Teutsch-Hauses für eine launige Sommernachtsparty.

Die Versorgung der Gäste mit Getränken wurde in bewährter Weise vom Erasmus-Büchercafé übernommen. Dazu als Highlight eine gut bestückte Eis-Truhe vom Heiss und Eis-Café, voll mit verschiedenen Eissorten: einladender konnte es nicht sein. Pünktlich um 19 Uhr begrüßte DJ Dietrich die immer zahlreicher eintrudelnden Partygäste gekonnt launig.

„Viva Colonia” von den „Höhnern“ aus Köln brachte sofort Bewegung auf die Tanzfläche, einige junge und junggebliebene Damen, noch ohne Partner, bevölkerten diese und die Stimmung stieg. Nach dem „Bungalow in Santa Irgendwo“ von Ibo und einsetzender Dämmerung sowie aufflammendem Fackelfeuerschein hat es kein Halten mehr gegeben, die Tanzfläche war voll.

Ein Tischnachbar klagte zu Beginn der Party über Kniebeschwerden und dass er heute nicht tanzen könnte, aber kaum erklang „La Paloma Blanca“ waren die Kniebeschwerden verschwunden und die Tanzbeine bewegten sich wie von selbst. Die Stimmung stieg im Hof und spätestens mit Einsetzen des rumänischen Musikteils war die „Hora“ riesengroß, Jung und Alt, Mann und Frau tanzten, was das Zeug hielt, voller Lust und Freude. Niemand auf der mittlerweile vollgefüllten Wiese hat es mehr auf dem Sitz gehalten, jegliche „Beschwerden und Sorgen“ waren vergessen, gute Laune regierte! Diese Sommernachtsparty, in einer Zeit der nicht immer guten Nachrichten, war ein Signal und zwar ein Signal der Freude und der Lebenslust, die wir uns nicht nehmen lassen sollten. Danke an die Veranstalter, den DJs und den vielen Gäste für diesen Spaß!

Lothar SCHELENZ