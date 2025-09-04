Neuer deutscher Kindergarten in Mühlbach

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2926



„Blauer Stern“ heißt der neue Kindergarten mit deutscher Unterrichtssprache in Mühlbach zu dessen Eröffnung am Montag, dem 1. September, Star Transmission & Star Assembly, das Mühlbacher Bürgermeisteramt und das Deutsche Lyzeum in Mühlbach im Beisein von Vertretern der lokalen, regionalen und landesweiten Behörden einluden. Es geht um eine ultramoderne Bildungseinrichtung, die nach den höchsten Nachhaltigkeitsstandards entworfen und realisiert wurde. Das Mühlbacher Bürgermeisteramt stellte das Grundstück zur Verfügung und kümmerte sich um die nötige Infrastruktur, die Mercedes-Tochtergesellschaft Star Assembly stellte die Finanzierung der Investition (3 Millionen Euro) zur Verfügung und der Elternverein des Deutschen Lyzeums Mühlbach betreute die Ausführung. Mehr zu der neuen Einrichtung in unserer nächsten Ausgabe. Unser Foto: Vizekonsul Sven Kunert verlas in Vertretung der designierten Konsulin, Wiebke Oeser, ein Grußwort, die Schuldirektorin Verona Maria Onofrei übersetzte es. Foto: Werner FINK