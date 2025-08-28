Nachrichten

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2925

„Focus In The Park”

Hermannstadt. – Das Festival „Focus In The Park” findet im Erlenpark bis zum 31. August statt. Die Karten kosten 160 bzw. 190 Lei/Abend, ein Abo kostet 400 Lei. Karten unter https://focusinthepark.iabilet.ro/. Programm unter www.facebook.com/focusinthepark. Headliner sind John Newman (UK) und Șuie Paparude (RO), u. a. treten Akua Naru (US), Dub Pistols (UK), Carla’s Dreams, Stanton Warriors (UK), Vița de Vie, Coma und Erika Isaac auf. (RS)

21. ProEtnica-Festival

Schäßburg/Sighișoara. – Die 21. Auflage des ProEtnica-Festivals findet noch bis 31. August in Schäßburg statt. Das genaue Programm des vom Interethnischen Jugendzentrum Schäßburg veranstalteten Festivals finden Sie unter https://proetnica.ro/sites/default/files/festival_program/ProEtni ca_2024_PROGRAM_artistic.pdf. (BU)

Sommernachtsparty

Hermannstadt. – Die traditionelle Sommernachtsparty im Hof des Teutsch-Hauses findet am Freitag, dem 29. August, ab 19 Uhr, statt. DJ Dietrich und DJ Winfried sorgen für schwungvolle Musik. Getränke können im Erasmus-Büchercafé gekauft werden. Der Eintritt ist frei. (RS)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertiert am Freitag, den 29. August, 12 Uhr, und am Samstag, den 30. August, 19 Uhr, Martin Ludewig (Halle/Saale, Orgel). (BU)

Eginald Schlattner liest im evangelischen Pfarrhaus in Freck

Freck/Avrig. – Eginald Schlattner liest morgen, Samstag, den 30. August, ab 17 Uhr, aus seinem Roman „Brunnentore” im evangelischen Pfarrhaus in Freck. Die Präsentation des im Pop Verlag Ludwigsburg 2020 erschienenen Romans übernimmt Dr. Nora Tár, für die Moderation ist Dr. Andreea Dumitru-Iacob zuständig. Veranstalter ist die „Nachbarschaft im Alten Land auf dem Pfarrhof Freck”.

Vor kurzem ist ein neuer Roman von Eginald Schlattner im Pop Verlag erschienen, „Die dritte Nacht“. Lesen Sie dazu die Rezension auf Seite 5. (BU)

Mediascher Orgelsommer

Mediasch. – Im Rahmen des Mediascher Orgelsommers konzertiert in der evangelischen Margarethenkirche am Montag, den 1. September, 19 Uhr, Geanina Adina Salagean (Bukarest/Orgel). (BU)

27. Enescu-Festival hat begonnen

Bukarest. – Das sinfonische Orchester der Hermannstädter Staatsphilharmonie konzertiert bei dem diesjährigen 27. Internationalen George Enescu-Festival am Samstag, den 20. September, 13 Uhr, im Konzertsaal des Rumänischen Rundfunks in Bukarest (Str. General Berthelot 60-64) unter der Stabführung der jungen südkoreanischen Dirigentin Eu-Lee Nam. Auf dem Programm stehen Werke von Maurice Ravel (Ouvertüre Scheherezade), Valentin Gheorghiu (Konzert für Klavier und Orchester mit Andrei Gologan als Solist) und Adrian Iorgulescu (Crash). Das gleiche Konzert wird am Donnerstag, den 18. September, 19 Uhr, im Thaliasaal in Hermannstadt geboten.

Das Internationale George Enescu-Festival wurde erstmals 1958 in Bukarest organisiert. Die 27. Auflage in diesem Jahr ist dem 70. Todestag des berühmten rumänischen Komponisten George Enescu (1881-1955) gewidmet und steht unter dem Titel „Aniversări / Celebrations”.

Künstlerischer Leiter des Festivals ist der Dirigent Cristian Măcelaru.

Bis einschließlich den 21. September d. J. werden mehr als 4.000 international anerkannte Musikerinnen und Musiker insgesamt 95 Konzerte an verschiedenen Orten in Bukarest bestreiten.

Das genaue Programm und weitere Informationen zu den Konzerten finden Sie unter https://festivalenescu.ro/ro/ (BU)

Via Gregoriana zu Gast

Hermannstadt. – Die Via Gregoriana, eine internationale Meisterklasse zur Einführung in den Gregorianischen Gesang, gastiert am Mittwoch, den 3. September, 18 Uhr, in der evangelischen Stadtpfarrkirche. Gemeinsam mit dem Publikum wird die Vesperliturgie in lateinischer Sprache gesungen. Anschließend erklingen im Rahmen eines kurzen Konzertes weitere Gesänge aus dem Mittelalter abwechselnd mit Orgelmusik. Von Hermannstadt aus führt die Reise über Kronstadt und Peleș nach Bukarest, wo das Projekt im Rahmen des Enescu-Festivals in der Sf. Iosif-Kathedrale abgeschlossen wird. (BU)

Lesung mit Dagmar Dusil

Hermannstadt. – Die gebürtige Hermannstädter Autorin Dagmar Dusil liest am Donnerstag, den 4. September, 18 Uhr, in der Bibliothek des Hermannstädter Forschungsinstituts für Geisteswissenschaften der Rumänischen Akademie (Schewisgasse/Bd. Victoriei 40) aus ihrem Roman „Das Geheimnis der stummen Klänge“ (Pop Verlag Ludwigsburg 2024). Ein Grußwort spricht Stadtrat Prof. Dr. Zeno-Karl Pinter, den Gast stellt die Germanistin Dr. Andreea Dumitru-Iacob, die Initiatorin dieser Literaturabende-Reihe, vor. (BU)

Orgelkonzert in Großau

Großau/Cristian. – Ein Orgelkonzert auf der Hahn-Orgel in der Großauer Kirchenburg findet am Donnerstag, dem 4. September, 19 Uhr, statt. Es konzertiert Ralf Borghoff aus Paderborn/Deutschland. Der Eintritt ist frei. Um eine freiwillige Spende wird gebeten. Zwischen Hermannstadt und Großau verkehrt ein E-Bus, Näheres unter tursib.ro. (RS)

Freier Eintritt

Hermannstadt. – Alle Hermannstädter haben am Donnerstag, dem 4. September, freien Eintritt im Brukenthalpalais, im Geschichtsmuseum und im Naturwissenschaftlichen Museum. Das August von Spiess-Jagdwaffen-, das Trophäen- und das Apothekenmuseum können nur mit Anmeldung besucht werden. Interessierte müssen Ausweis oder Geburtsurkunde vorweisen. (RS)

59. Töpfermarkt

Hermannstadt. – Die 59. Auflage des traditionellen Hermannstädter Töpfermarktes auf dem Großen Ring/Piața Mare findet am Samstag, den 6. September und am Sonntag, den 7. September, jeweils zwischen 8 und 22 Uhr, statt. Es gibt Schautöpfern und Workshops. Die traditionellen Künstler sind auf dem äußeren Ring aufgestellt, die modernen Künstler bieten ihre Ware im inneren Kreis an. Veranstalter sind der Kreisrat Hermannstadt, das Kreiszentrum für die Erhaltung und Förderung der traditionellen Kultur „Cindrelul-Junii Sibiului” und das ASTRA-Museum. (BU)

Gulasch-Wettbewerb mit Publikum

Kiwern/Cobor. – Die „Biodiversitätsfarm Cobor” in Kiwern, Kreis Kronstadt, organisiert die 3. Auflage des Gulaschwettbewerbs, in Zusammenarbeit mit der Stiftung „Conservation Carpathia”.

Für das Publikum werden zusätzlich zur Verköstigung (im Ticketpreis sind zwei Portionen Gulasch enthalten) auch Führungen und Workshops für Groß und Klein organisiert, zwischen 10 und 17 Uhr. Tickets auf iabilet.ro, 140 Lei/Erwachsene, 70 Lei/Kind (7-14 Jahre), Familienabos ab 300 Lei.

Teams (3-5 Personen), die am Kochwettbewerb teilnehmen möchten, müssen sich bis zum 5. September über das Online-Formular anmelden: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdftp9CJwaqY021uuUjRmhm6JhxH2mss04Ei7S3UOtE6nUL5Q/viewform. Anmeldung und Teilnahme am Wettbewerb sind kostenlos, die Anzahl der Teams ist auf 10 beschränkt. Infos zum Wettbewerb unter https://www.carpathia.org/wp-content/uploads/2025/08/Regulament-Gulas_final.pdf. Das Fleisch wird von den Organisatoren aus der eigenen Farm zur Verfügung gestellt.

„Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, authentische Rezepte zu probieren und einen Tag in der Gemeinschaft zu verbringen, um die Geschichten, die Landschaft und den Charme dieses besonderen Ortes zu entdecken”, erklärte Istvan Szabo, seitens der Stiftung. (RS)

Sternstaub-Festival

Râu Sadului. – Das Bergfestival „Praf de stele” (Sternstaub) findet vom 29. bis 31.August in Râu Sadului statt. Programm: Freitag, 29. August: ab 12 Uhr: Handwerkermesse; ab 18 Uhr: Konzerte mit Mircea Vintilă, Vlase de la Zob, CALEnDAR, Florin Thomits, Radu & Magda Negru; Samstag, 30. August: ab 9.30 Uhr: Treffen für Wanderungen, Handwerksmesse, Workshops, Diskussionsrunden; ab 18 Uhr: Konzerte mit Eyedrops, Emeric Imre & Marius Roje, Oigăn de la Kumm, Ovidiu Mihăilescu, Piticu, Iulia Caraiman, Krista Lurtz, Alex Iordănescu; Sonntag, 31. Uhr: ab 9.30 Uhr: Treffen für Wanderungen, Handwerksmesse, Workshops, Diskussionsrunden. (RS)

Käse- und Zuika-Festival

Rășinari. – Die 22. Auflage des Käse- und Zuika-Festivals veranstaltet das Bürgermeisteramt von Rășinari am Samstag, dem 30. und am Sonntag, dem 31. August auf dem Sportplatz im Șteaza-Tal an der Ausfahrt Richtung Curmătura/Hohe Rinne. (BU)

Transilvanian Brunch

Großschenk/Cincu. – Der nächste „Transilvanian Brunch” mit Lokalprodukten findet am Samstag, den 6. September, in Großschenk/Cincu, statt. Näheres und Buchung unter my transylvania.ro. (RS)

Guitar Meeting Festival

Hermannstadt. – Das Guitar Meeting-Festival findet vom 5. bis 7. September, zwischen 17 und 23 Uhr im ASTRA-Freilichtmuseum statt. Es treten u. a. Vama, Cargo, Trooper, Mircea Baniciu Band, Antract, Radu Almăşan (Bosquito), Fără Zahăr und Revolter auf. Das Programm ist unter https://punemanapechitara.ro zu finden. Die Karten kosten 50 Lei/Abend bzw. 125 Lei/Festival und können auf https://muzeulastra.ro/ gekauft werden. (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 30. August, 17-18 Uhr/Sonntag, 31. August, 10-11 Uhr: Ein preisgekröntes Projekt: die Restaurierung der Kirchenburg aus Almen.

TVR 2, Dienstag, 2. September, 13-13.30 Uhr: 75. Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl 2025 (I).

TVR Cultural, Mittwoch, 3. September, 12.30-13.00 Uhr, „Kultur um 2”: Bücher und Bilder mit Dr. Markus Fischer.

TVR 1, Donnerstag, 4. September, 15-16.43 Uhr, AKZENTE: 80 Jahre seit der Russlanddeportation; Großauer Treffen; Der Sammler Mircea Drăgan; Kirweihen im Banat; Sachsenball in Freck.