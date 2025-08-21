Goldene Konfirmation in Mediasch

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2924



Ein Festgottesdienst mit Feier der Goldenen Konfirmation (Jahrgang 1975) wurde am 17. August 2025 in der Mediascher Margarethenkirche gefeiert. Dazu berichtet Pfarrer Gerhard Servatius-Depner: „1975 haben an verschiedenen Tagen Konfirmationsgottesdienste stattgefunden. In dem Jahr wurden 82 Knaben und 106 Mädchen konfirmiert. Geprüft wurden sie von Pfarrer Otto Reich und Pfarrer Hans Hell. Beim Festgottesdienst am vergangenen Sonntag hat Pfarrerin Hildegard Servatius-Depner über den Segen Gottes gepredigt und die Verheißung Gottes, dass jede und jeder von uns ein Segen sein kann. Im Festgottesdienst hat sie die Jubilare gesegnet und je eine Urkunde übergeben. Das Heilige Abendmahl, das mit den Konfirmanden und ihren Familien, samt Mediascher Gemeinde gefeiert wurde, erinnerte schließlich an das größte Zeichen der Liebe für uns Menschen.” Unser Bild: 35 Konfirmanden (von damals insgesamt 188) waren dabei und stellten sich zu Gruppenbild vor der Margarethenkirche auf. Foto: Katharina SERVATIUS-DEPNER