Sommerabende mit Film

Freiluftkino mit verlockendem Angebot

Ausgabe Nr. 2918

Auf der „Terrasse mit Blumen” (Terasa cu flori) im Ion Besoiu-Kulturzentrum in Hermannstadt kann man bis Mitte September abends Filme im Freien sehen. Die Organisatoren waren bemüht, eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. So z. B. kann man sowohl die Sitze, als auch die kleinen Tischlein je nach Gruppengröße bewegen. Snacks und Getränke kann man natürlich auch hier kaufen.

„Es ist schon das dritte Jahr, in dem wir dieses Cinema Boutique im Sommer organisieren”, erklärte Cristina Rotaru seitens der Organisatoren vom Ion Besoiu-Kulturzentrum, „auf dieser schönen Terrasse, im Herzen Hermannstadts. Inima Sibiului – das Herz Hermannstadts – heißt übrigens auch der Verein, mit dem wir dieses Jahr zusammenarbeiten für dieses Projekt, dass auch vom Hermannstädter Bürgermeisteramt finanziell unterstützt wird. Wir wurden bereits im Frühjahr gefragt, wann die Terrasse wieder öffnet, ein Zeichen für uns, dass die Hermannstädter und nicht nur sie, bereits unser Freiluftkino kennen und sich darauf freuen.”

Die Terrasse mit 80 Plätzen hat im vorderen Teil Sitze mit kleinen Tischchen davor, die zwar zu zweit aufgestellt sind, aber beweglich sind. In der zweiten Hälfte, die übrigens bedeckt ist, sind rund um die Tische Sitzsäcke aufgestellt, die man ebenfalls bewegen kann.

„Anfang August schließen wir für einige Tage das Freiluftkino, weil in Hermannstadt die Lieder der Berge stattfinden und wir Gastgeber für einige Events sind.”, erklärte Rotaru.

Eröffnet ist die Terrasse dienstags bis sonntags, gezeigt wird ein Film pro Abend. Cristina Rotaru: „Wir zeigen nicht jeden Abend den gleichen Film. Bei den gut besuchten Filmen versuchen wir, sie ein paar Tage später wieder einzuplanen. Deswegen planen wir für mindestens zwei Wochen im Voraus, dass man rechtzeitig Zeit hat, Karten zu kaufen.”

Die Karten kosten 20 Lei, dabei werden keine Sitzplätze vergeben, und jeder darf sich frei wählen, wo er sitzen will. Die Terrasse wird eine halbe Stunde früher geöffnet, eben um den Zuschauern Zeit zu geben, sich den Platz zu wählen und vielleicht hier auch einen Snack, einen Saft oder auch ein Bier zu kaufen. „Übrigens, wir schließen auch nicht gleich nach Filmende, man kann noch ein bisschen verweilen, die Terrasse bleibt bis nach Mitternacht offen. Wir haben in den letzten Jahren beobachtet, dass die Gäste nach Filmende gleich aufstehen und weggehen, vielleicht können wir das ändern, dass sie hier noch ein bisschen danach entspannen”, erklärte Rotaru.

Karten kann man online kaufen, das sollte man auch tun, denn manche Filme sind ausverkauft, da hier Neuerscheinungen gezeigt werden. Natürlich kann man Karten auch bei der Abendkasse kaufen, wenn welche übrig bleiben. „Die ersten Filme, die wir dieses Jahr gezeigt haben, waren ausverkauft,”, erklärte Cristina Rotaru, der dieses Projekt sehr am Herzen liegt. „Wir haben uns entschieden, Neuerscheinungen zu zeigen, da es sehr teuer und kompliziert ist, alte Filme zu zeigen – rumänische und ausländische – oder zum Beispiel eine Harry-Potter- oder Herr der Ringe-Woche zu organisieren. Wir zeigen aber auch Filme für Kinder und Familien, obwohl wir recht spät beginnen. Übrigens, wir haben in den vergangenen Jahren beobachtet, dass Horrorfilme überhaupt nicht beliebt sind, obwohl dieses Gebäude nachts recht gruslig sein kann.”

Im Juli werden die Filme ab 22 Uhr gezeigt, im August ab 21.30 Uhr und im September ab 21 Uhr: „Die Tage werden kürzer, da wird es früher dunkel und auch kühler. Deswegen stellen wir unseren Besuchern auch Decken zur Verfügung. Falls es regnen sollte und wir nicht Platz in der hinteren bedeckten Hälfte Platz haben, packen wir unsere Sachen ein und zeigen den Film ab der abgebrochenen Minute im Saal weiter. In den Vorjahren ist es auch passiert, dass wir einfach den Film angehalten haben und die Gäste gefragt haben, ob wir hier bleiben oder in den Saal gehen – da gilt natürlich die Meinung der Mehrheit.”

Auch im kleinen Saal des Kulturzentrums werden weiterhin Filme gezeigt, „allerdings im gekürzten Programm, nachmittags ab 16 Uhr. Am Wochenende zeigen wir weiterhin vormittags Filme für Kinder”, so Cristina Rotaru. Die Karten für die Filme im Saal kosten 10 Lei.

Karten sowohl für die Terrasse, als auch für den Saal, kann man unter eventbook.ro kaufen. Auf den bekanntesten Social Media-Kanälen ist das Ion Besoiu-Kulturzentrum auch zu finden.

Ruxandra STĂNESCU