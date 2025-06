Überraschende Vielfalt

Teile diesen Artikel

Ausstellungsreigen in Hermannstadt

Ausgabe Nr. 2916

Ein regelrechter Ausstellungsreigen dreht sich auch in diesem Jahr im Juni im Voreld und während des Internationalen Theaterfestivals in Hermannstadt (FITS). Die Ausstellungen „Imaginierte Räume”, mit Werken von Antal Vásárhelyi, „Bodies of Prometheus” mit Werken von Rèszegh Botond und die traditionelle Ausstellung mit Werken von Mitgliedern der Hermannstädter Filiale des Rumänischen Künstlerverbands (UAP) wurden schon eröffnet und sind bis zum 29. Juni d. J. zu besichtigen. Eine weitere, „Costume.Sculpture. Body.” mit „Theaterobjekten” des polnischen Künstlers Tadeusz Kantor wird morgen im Brukenthalpalais eröffnet und kann dort bis zum 31. August d. J. besucht werden.

Wer alle Ausstellungen besuchne möchte, sollte bei den an Werke von M. C. Escher erinnernden „Imaginierten Räumen” von Antal Vásárhelyi in dem Museum für zeitgenössische Kunst des Brukenthalmuseums beginnen. Der in Sathmar geborene und in Budapest lebende Künstler war bei der Vernissage am 4. Juni dabei, und feierte dabei seinen 75. Geburtstag. Seine Werke zeugen davon, dass er Architektur studiert hat.

Die Architektur der Körper steht in Rèszegh Botonds Werken im Mittelpunkt: Kleinformatige davon sind im Stichekabinett, großformatige im Dachboden des Brukenthalpalais zu sehen.

In der UAP-Galerie herrscht Vielfalt: Von Fotokunst über Malerei, Graphik, Skulptur, Textilkunst, multimediale Installation ist alles vertreten. 52 Künstlerinnen und Künstler stellen aus. Lassen Sie sich überraschen!

Beatrice UNGAR