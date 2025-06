Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2916



„Bis Mitte des 20. Jahrhunderts waren unsere siebenbürgischen Vorfahren zum größten Teil das, was man heute Ökobauern nennt”, erklärte Karl Hann (stehend) bei seinem Vortrag zum Thema „Biologisch gärtnern? Selbstverständlich!” bei dem gut besuchten Kaffeenachmittag im Spiegelsaal des DFDH am 10. Juni. Der Landwirt Karl Hann, der in Schäßburg geboren ist und heute in Kerz lebt, hat mehr als 20 Jahre in Kanada für den biologischen Anbau gekämpft, im Sinne der asiatischen Kunst, die Bodenfruchtbarkeit über Jahrtausende zu erhalten und viele Millionen Menschen zu ernähren, wie es Franklin Hiram King in seinem Buch „Farmers of Fourty Centuries. Organic Farming in China, Korea, and Japan” 1911 beschrieben hat. Foto: Beatrice UNGAR