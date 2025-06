Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2914

Konfirmationsfeiern am Sonntag Exaudi in Hermannstadt, Mediasch und Mühlbach

„Eine meiner Lehrerinnen, eine Theologin, hat einmal von ihren Träumen erzählt. Sie wünschte sich offene ‚Türen gerade für die, die anders sind. Mein Haus wünsche ich mir nicht als eine für andere unbetretbare Festung, sondern mit vielen Türen. Heimat, die wir nur selber besitzen, macht uns eng und muffig. Jeder Gast bringt etwas mit ins Haus, das wir selber nicht haben. Heimat und Exil gehören zusammen, weil wir ganz zu Hause auch im schönsten Haus nicht sind.‘ Sie hat das auch auf die Kirche bezogen. Liebe Konfirmanden, ich wünsche euch heute, dass es euch immer wieder gelingt, aus den Sklavenhäusern auszuziehen. Ich wünsche euch schöne Lebenshäuser, in denen eure Träume wachsen können und Gestalt gewinnen, noch viel schöner als ihr es euch bisher vorzustellen gewagt habt. Aber ich wünsche euch auch, dass ihr euch nie ganz fest einrichtet und unbeweglich werdet; dass eure Sehnsucht nie versiegt. Ich wünsche mir und uns, dass sich unsere Träume verbinden mit den großen Menschheitsträumen von Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung.” Mit diesen Worten schloss Stadtpfarrer Kilian Dörr seine Predigt im Konfirmationsgottesdienst am Sonntag Exaudi in der evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt.

Elf Jugendliche – einige im Anzug bzw. im Kleid, einige in der siebenbürgisch-sächsischen, eine in der Schwarzwälder und eine in der Landler Volkstracht – wurden in die Hermannstädter evangelische Kirchengemeinde A. B. aufgenommen. Bei ihrer Vorstellung am Freitagabend in der Sakristei hatten die Konfirmanden kleine Dialoge über Themen, die sie und die Pfarrer in der Konfizeit beschäftigt hatten, präsentiert. Eines der Themen sei weniger zur Sprache gekommen, nämlich die 10 Gebote, stellte Stadtpfarrer Dörr in seiner Predigt fest. Er ging danach auf das 1. Gebot ein, wie es im Buch Exodus, dem 2. Buch Mose, im 20. Kapitel aufgeschrieben steht: „Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus dem Sklavenhause, geführt hat”.

Einer der Konfirmanden, Lukas Stoia-Heltmann, berichtete der Hermannstädter Zeitung: „Für mich war es etwas sehr Besonderes, und ich muss sagen, dass ich ein wenig Angst vor dem Gottesdienst hatte, da ich nicht wusste, wie alles ablaufen wird. Aus meiner Sicht war es ein sehr schöner Gottesdienst und insbesondere hat mich der Teil berührt, als wir unserer Familie Rosen bringen mussten. Die Lieder, die wir gesungen haben, waren passend zum Thema Konfirmation und auch die Predigt des Stadtpfarrers war sehr schön. Noch eine Sache, die mir gefallen hat, ist, dass der Pfarrer unsere Plakate von der Prüfung in der Kirche angeklebt hat, so dass jeder auf einem Karton sehen konnte, was für uns wichtig im Leben ist. Ich fand die ganze Konfirmandenzeit sehr schön, die Gespräche die wir geführt haben, der Tee, den wir jedes Mal getrunken haben, hat geschmeckt und die Gruppe selbst hat mir auch gut gefallen.”

Auch in der Mediascher Margarethenkirche und in der evangelischen Stadtpfarrkirche in Mühlbach gab es am 1. Juni jeweils einen Konfirmationsgottesdienst

In Mediasch wurden acht Konfirmanden von Pfarrvikar Gerwald Maximilian Braisch gesegnet, der sie schon seit 2023 unterrichtet und begleitet hat.

Mit dabei war Vikarvater Pfarrer Gerhard Servatius-Depner, der im Rahmen des feierlichen Gottesdienstes dem Vikar im Namen der gesamten Kirchengemeinde, dem Pfarrer- und Musikerteam und auch im Namen des Kirchenbezirks einen tiefen Dank ausgesprochen hat. Seit März 2023 war Braisch in Mediasch, nun wurde er verabschiedet, ab Herbst 2025 wird er ein Pfarramt in Kronstadt (Bartholomae) zugewiesen bekommen.

In Mühlbach waren es vier Konfirmanden, zwei aus Mühlbach und zwei aus Petersdorf. Voriges Jahr war die Konfirmation in Petersdorf, dieses Jahr in Mühlbach.

Außer Dechant Pfarrer Alf Dahinten hat Stud. Theol. Andreas Klett vor allem den rumänischen Teil den Gottesdienst mitgestaltet. Beatrice UNGAR