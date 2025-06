Carl-Wolff-Medaille für Ortrun Rhein

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2916



Unermüdlich engagiert: Ortrun Rhein, die Leiterin des „Dr. Carl Wolff“-Alten- und Pflegeheimes sowie des Erwachsenen- und des Kinderhospizes in Hermannstadt wurde von der Carl Wolff-Gesellschaft (CWG) im Rahmen des 75. Heimattags der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl die Carl-Wolff-Medaille zuerkannt „in Würdigung ihres unermüdlichen Engagements für Menschen, die Hilfe und Zuwendung so dringend benötigen“. Die Laudatio hielt Birgit Hamrich, Dekanin im evangelischen Dekanat Büdinger Land (Hessen) und Studienkollegin der Geehrten am Theologischen Institut in Hermannstadt. Unser Bild (v. l. n. r.): Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Ortrun Rhein und Reinhold Sauer, Vorsitzender der Dr. Carl Wolff-Gesellschaft bei dem Festakt in der St. Paulskirche.

Foto: Gwendoline ROTH