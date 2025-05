Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2911



Den rumänischen Verdienstorden „Steaua României” (Stern Rumäniens) überreichte Rumäniens Staatspräsident ad interim Ilie Bolojan (links) dem DFDR-Abgeordneten Ovidiu Ganț in einer Feierstunde in Temeswar am 21. April d.J. Der Abgeordnete des DFDR wurde für seine Verdienste um die deutsch-rumänische Zusammenarbeit geehrt sowie für die gute und wiederholte Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinschaft in Rumänien.

Foto: presidency.ro