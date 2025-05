Auftakt in Sathmar

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2911

Vom 1. bis 4. Mai fand in Sathmar das diesjährige Kindertanzgruppentreffen (KTGT) statt, das erneut von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jugendorganisationen in Rumänien (ADJ) organisiert wurde – in diesem Jahr in enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Jugendorganisation Sathmar „Gemeinsam“ (DJS Gemeinsam). Ein herzliches Dankeschön gilt der DJS Gemeinsam für die wertvolle Unterstützung bei der Organisation und Durchführung.

Das KTGT ist seit über einem Jahrzehnt ein fester Bestandteil im Jahreskalender der ADJ und bietet Kindern im Alter von 9 bis 13 Jahren die Möglichkeit, sich tänzerisch zu entfalten, neue Kulturen kennenzulernen und Gemeinschaft zu erleben. In diesem Jahr nahmen rund 50 Kinder und ihre Begleitpersonen an dem Treffen teil.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden in zwei Workshop-Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe erlernte unter der Leitung von Briana Boniș (Banat JA) zwei traditionelle türkische Tänze, während die zweite Gruppe einen modernen Tanz einstudierte – angeleitet von Ștefania Dorvasi und Rebeka Szilágyi (DJS Gemeinsam).

Mit dabei waren drei engagierte Kindertanzgruppen: die Siebenbürgisch-Sächsische Kindertanzgruppe aus Mühlbach, die Kindertanzgruppe der Banat JA, sowie die Kindertanzgruppe der Gastgeber.

Die Wahl des Austragungsortes Sathmar war dabei bewusst getroffen worden: So konnten die angereisten Gruppen nicht nur die Kultur und Tradition der Sathmarer Schwaben kennenlernen, sondern auch die Arbeit und Aktivität der „DJS Gemeinsam” besser verstehen und wertschätzen.

Parallel zu den Workshops fand die jährliche Vertreterversammlung der ADJ statt. In diesem Rahmen wurde Corina Maria Stănese vom Deutschen Jugendverein Siebenbürgen zur neuen Vorsitzenden der ADJ für die kommenden zwei Jahre gewählt. Die ADJ bedankt sich herzlich bei Maria Adelheid Simon vom Banat JA für ihre langjährige, engagierte Leitung des Verbandes.

Das Kindertanzgruppentreffen 2025 war ein gelungener Auftakt voller Bewegung, Begeisterung und Begegnung – ein echtes Highlight der ADJ-Veranstaltungssaison!

Sebastian ARION