Ausgabe Nr. 2913

Internationaler Benefizmarathon in Hermannstadt

Mehr als 10.000 Läuferinnen und Läufer haben an dem 14. Hermannstädter Internationalen Benefizmarathon (Maratonul Internaţional Sibiu – MIS) am Wochenende teilgenommen und sich für 54 soziale Projekte eingesetzt, gaben die Organisatoren von der Hermannstädter Gemeinschaftsstiftung (Fundaţia Comunitară Sibiu) bekannt. Die Erwachsenen und die Jugendlichen sind am 24. Mai gelaufen, die Kinder zwischen 4 und 12 Jahren am 25. Mai. Spenden kann man noch bis Ende Juni. Alle Ergebnisse unter https://www.cronometraj.ro/rezultate-live/

Mit auf Karton aufgemalten Sprüchen wie „Der Schmerz vergeht, die Medaille bleibt!” oder „Sei stärker als der Muskelkater!” feuerten Volontäre die Teilnehmenden an. Die Gewinnerin des Marathons, Maria Magdalena Velișcu, erzählte begeistert, wie wichtig diese Volontäre für sie gewesen sind, als sie zwischen Rășinari und Poplaca einen Durchhänger hatte. Zwei liefen 100 Meter weit neben ihr her, um sie zu ermutigen.

Die Stimmung war von Anfang an bei allen gut. Dazu trug selbstverständlich die Musik bei, die auf dem großen Ring ohrenbetäubend aus den Boxen schallte. An den Zelten der Sponsoren gab es einige Souvenirs oder Erfrischungen, für die man einen Obolus in die Spendenboxen werfen konnte, die für verschiedene Projekte gedacht waren.

Wer an dem Benefizmarathon an einem der vielen Läufe teilgenommen hat und Fotos von sich in dem Wust von Bildern finden möchte, die von den offiziellen Fotografen gemacht wurden, den fordern die Veranstalter auf, ein Selfie von sich zu schicken an: https://maratonsibiu.ro/index.php/ro/foto-mis-2025

Beatrice UNGAR