Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2913

Unter dem Titel „’Da geht ein Wandern mir durch Hirn und Sinn.‘ Walther Teutsch // William Shakespeare. Sonette in Bildern’” verbindet die am 29. Mai d. J. eröffnete Kabinettausstellung, die bis zum 14. September d. J. im Siebenbürgischen Museum Gundelsheim zu besichtigen ist, selten gezeigte, kraftvoll expressive Holzschnitte des siebenbürgischen Künstlers Walther Teutsch mit einem Stück Weltliteratur, den berühmten Sonetten William Shakespeares. Der aus Kronstadt/Braşov stammende Maler und Grafiker Walther Teutsch (1883-1964) hat 1922 einen Holzschnittzyklus zu William Shakespeares Sonetten in Leipzig sowohl als Grafikmappe als auch in Buchform zusammen mit den Gedichten des großen englischen Dramatikers in der Übersetzung Eduard Saengers herausgegeben. „Die Sonette sind geladen von dunkler Ahnung um diese Zeitenwende und von heraufdämmernder Tragik umwittert“, schrieb der Journalist Bruno Erich Werner 1922 im Vorwort der Buchausgabe. Unsere Reproduktion: Walther Teutsch: Illustration zu Shakespeares Sonett XXVII, 1922, Holzschnitt, Siebenbürgisches Museum Foto: Siebenbürgisches Museum (M. Lörz); © Walther Teutsch, VG Bild-Kunst Bonn 2025