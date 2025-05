Benefizmarathon am Samstag

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2912

Hermannstadt. – Die 14. Auflage des Internationalen Hermannstädter Benefizmarathons (MIS – Maratonul Internaţional Sibiu)findet an diesem Wochenede statt, unter dem Motto „Cine suntem noi?” (Wer sind wir?). Angemeldet haben sich dieses Jahr 10.475 Läufer, die für 54 Projekte laufen. 2024 waren es 8.953 Läufer. 724 Volontäre werden die Organisatoren von der Hermannstädter Gemeinschaftsstiftung (Fundaţia Comunitară Sibiu) unterstützen. Die Wettläufe der Erwachsenen finden morgen, Samstag, den 24. Mai, in Hermannstadt und Umgebung statt, die der Kinder am Sonntag, dem 25. Mai, auf dem Großen Ring.

Für die Projekte hatten die Läufer am Mittwoch bereits rund 1,1 Millionen Lei eingesammelt, Spenden kann man noch bis Ende Juni. „MIS ist der Beweis dafür, dass Sport, zivilgesellschaftliches Engagement und Großzügigkeit Hand in Hand gehen können. Wir sind stolz zu sehen, wie Jahr für Jahr immer mehr Menschen mit Begeisterung auf diese gemeinsame Herausforderung reagieren. Es ist nicht nur ein sportlicher Wettbewerb – es ist ein Marathon der Werte, der Solidarität und des Mutes, gemeinsam etwas aufzubauen”, sagte Ana Bugneriu, Exekutivdirektorin der Gemeinschaftsstiftung, in einer Pressekonferenz am Dienstag.

Das Start- und das Finish-Tor gestaltet dieses Jahr die malayesische Animatorin und Illustratorin, Tuan Nini, die seit 2006 in Bukarest lebt, erklärte Iris Ordean, die sich um die künstlerische Seite des Marathons kümmert.

Auch dieses Jahr gibt es neun unterschiedliche Läufe, für Erwachsene, für Jugendliche und für Kinder. Die Kinderläufe und der 5 km-Lauf für Erwachsene waren auf 3.000 Teilnehmer beschränkt. Für die Kinder war diese Einschränkung nötig, damit die Sicherheit gewährt werden kann. Da die Erwachsenen die ersten Kilometer durch die Altstadt zu rücklegen, dürfen nicht mehr als 1.000 Personen starten, so dass auch der beliebteste Lauf (5 km) eingeschränkt werden musste. Ein zweiter Grund für die Einschränkung war so, der technische Direktor Dani Troancă, die Teilnehmer anzuregen, sich bei dem 10 km-Lauf anzumelden.

Auf dem Kleinen Ring können noch heute zwischen 10 und 20 Uhr die Angemeldeten ihre Startnummern und Gutscheine abholen. Die Teilnehmer von außerhalb Hermannstadts können auch am Samstag, zwischen 7 und 10.30 Uhr (Erwachsene) und am Sonntag, zwischen 9 und 11.30 Uhr (Kinder), ihren Startkit abholen.

Für den Kfz-Verkehr gesperrt sind am Samstag, dem 24. Mai, folgende Straßen: 7-14 Uhr: B-dul Bălcescu, 7-11.30 Uhr: Str. Mitropoliei, Str. Poștei, Str. Centumvirilor, Str. Konrad Haas, Str. Odobescu, P-ța Huet, P-ța Mică, Str. Ocnei, Str. 9 Mai, Str. Constituției (1 Spur, zwischen Str. 9 Mai und Str. Magheru), Str. G-ral Magheru, Str. Filarmonicii, Str. Pompiliu Onofreiu, B-dul Coposu (1 Spur, zwischen Pompiliu Onofreiu und Thaliasaal), Str. Cetății, Str. Tipografilor, P-ţa Schiller, Str. Timotei Popovici, Str. Papiu Ilarian, Str. Arhivelor; 7.30-14 Uhr: B-dul Victoriei (1 Spur, zwischen der Olimpia-Schwimmhalle und dem Armeehaus bzw. zwischen Str. Martin Hochmeister und der Olimpia-Schwimmhalle von 7.45 bis 10 Uhr); 8-10 Uhr: Str. Martin Hochmeister, Str. Luarea Bastiliei; 7-13.45 Uhr: Aleea Călăreților, 8-13.45 Uhr: Str. Valea Aurie. Teilweise sind die Parkplätze auf diesen Straßen bereits ab heute, 16 Uhr, gesperrt (die geparkten Autos werden abgeschleppt, es entstehen keine Abschleppkosten).

Für den Kfz-Verkehr gesperrt werden folgende Kreisstraßen: 8.45-12 Uhr: DJ106A Hermannstadt–Răşinari (von der Abzweigung DJ106D nach Michelsberg, bis zu der Șteaza-Brücke im Zentrum von Rășinari; Einfahrt in den Ort nur von Cristian-Orlat-Gura Râului); 9-12.30 Uhr: DJ106D Răşinari-Poplaca (Einfahrt in den Ort nur von Cristian-Orlat); 9.45-13.35 Uhr: DJ106R Poplaca-Hermannstadt.

Am Wochenende stellen auf dem Großen Ring die Partner des Marathons die unterschiedlichen Projekte vor, hier kann man direkt für diese spenden. Die Besucher sind gebeten, Cash mitzubringen, denn die Organisatoren rechnen damit, dass durch die große Anzahl der Teilnehmer die online-Spende nicht durchgehend möglich sein wird. Die Teilnehmer können auch an der After-Party am Samstag, ab 16 Uhr, in der Astra-Bibliothek teilnehmen, da schlechtes Wetter angekündigt ist.

Auch dieses Jahr stellt der Verein Tonal die Medaillen und Trophäen her. Rund 800 Kilogramm Tonmasse und Glasuren und 15 Kilometer Schleifen und Garn werden dafür in Handarbeit verarbeitet.

Ruxandra STĂNESCU