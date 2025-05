Neue Interimsleitung am Brukenthalmuseum

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2912



Dr. Raluca Teodorescu ist seit Anfang des Monats die neue Leiterin ad interim des Brukenthalmuseums und löst den bisherigen vorläufigen Direktor Alexandru Chituță ab, der drei Jahre lang dieses Amt bekleidete. Damit ist die erste Frau in der Geschichte des Museums an die Spitze des Brukenthalmuseums gewählt worden. Dr. Raluca Teodorescu ist 44 Jahre alt und ist von Beruf Archäologin und seit über 20 Jahren als Museographin im Brukenthalmuseum tätig. Sie sagt: „Ich habe ganz unten angefangen, als Referentin, und habe mich zur Museographin hochgearbeitet, dann zur Abteilungsleiterin im Geschichtsmuseum, später zur Leiterin der Abteilung für Geschichte und Naturgeschichte. Und seit Anfang Mai, bin ich für zwei Monate Museumsleiterin.“ Ihr Mandat läuft bis Anfang Juli, kann jedoch verlängert werden, bis die Stelle erneut ausgeschrieben wird. Unser Bild: Stadtpfarrer Kilian Dörr als Vertreter des Eigentümers des Brukenthalmuseums (die Evangelische Kirchengemeinde A. B. Hermannstadt) und Dr. Raluca Teodorescu bei ihrer ersten Pressekonferenz am 7. Mai. Foto: Cynthia PINTER