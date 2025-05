Auftritt in Landshut

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2912



In „ein wahres Tollhaus” habe sich die Altstadt von Landshut am 18. Mai verwandelt, berichtet die Landshuter Zeitung: Das Cindrelul-Junii Sibiului-Volkstanzensemble „riss das Publikum mit schnellen Rhythmen, Paar- und Gruppentänzen, ihrer prachtvollen Tracht sowie der sonoren Stimme von Sänger Traian Stoiţă förmlich mit”. Mehr zu der Präsenz der Hermannstädter Delegation unter der Leitung von Bürgermeisterin Astrid Fodor beim Europafest in der Partnerstadt Landshut erfahren Sie in unserer nächsten Ausgabe. Foto: Landshuter Zeitung