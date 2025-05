Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2913



Unter dem Motto „Sănătate pentru comunitate. Respir, deci exist” (Gesundheit für die Gemeinschaft. Ich atme, also bin ich) führt die Hermannstädter Lungenklinik auch in diesem Jahr (vom 20. Mai bis 5. Juni) eine Kampagne gegen das Rauchen durch. In deren Rahmen bestreiten bekannte Hermannstädter Ärztinnen und Ärzte am Dienstag, den 3. Juni, 18 Uhr, eine Konferenz zum Motto der Kampagne in der Aula Magna der Medizinfakultät der Lucian Blaga-Universität. Der Eintritt ist frei. Unser Bild: Zum Auftakt der Kampagne 2024 hat in der Heltauergasse die Aktion „Äpfel gegen Zigaretten” stattgefunden, an der u. a. die Fußballer vom FC Hermannstadt, die Basketballer von BC CSU Sibiu, Brukenthalschüler, Fachärztinnen und -ärzte teilgenommmen haben. Die Teilnehmenden forderten rauchende die Besucherinnen und Besucher der Terrassen, ihre Zigaretten gegen einen Apfel einzutauschen. In diesem Jahr startet die Aktion ebenda heute, den 30. Mai, 13.30 Uhr. Foto: Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu