Reiseziel des Jahres: Donaudelta

Ausgabe Nr. 2908



Die Gala des Online-Wettbewerbs im Bereich Inlandtourismus, „Reiseziel des Jahres 2025” fand am 8. April in Hermannstadt im Thaliasaal statt. In der Kategorie „Städte, die begeistern“ (Orașe care inspiră) siegte die Stadt Großwardein/Oradea, gefolgt von den Städten Hermannstadt und Kronstadt. Die Sieger in den weiteren fünf Kategorien waren: Sovata (Heilbäder und Kurorte), Donaudelta (Verwunschene Gegenden, diese Destination wurde auch zum „Reiseziel des Jahres 2025” gekürt), Rimetea (Märchendörfer), Dino Parc Râșnov/Rosenau (Spaß und Abenteuer), ASTRA-Freilichtmuseum (Kultur und Bildung). Den Sonderpreis für die Landkreise mit den bisher meisten Gewinnern teilten sich Hermannstadt und Kronstadt. 2024 hatte die Stadt Hermannstadt bei diesem Wettbewerb den großen Preis „Reiseziel des Jahres 2024“ und den ersten Preis in der Kategorie „Städte, die begeistern“ gewonnen. Unser Bild: Gruppenbild mit allen Preisträgern auf der Bühne des Thaliasaals. Foto: www.iov.ro