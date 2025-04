Gopo-Nominierung für Olga Török

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2907



Olga Török wurde für den Gopo-Preis des rumänischen Films in der Kategorie beste Schauspielerin in einer Hauptrolle für ihre Rolle in dem Spielfilm „Clara” nominiert. Die am 17. April 1985 in Sathmar geborene Schauspielerin ist Mitglied des Ensembles des Deutschen Staatstheaters Temeswar und tritt auch in Aufführungen der deutschen Abteilung des Hermannstädter Radu Stanca-Nationaltheaters auf. „Clara” ist der erste lange Spielfilm des rumänischen Regisseurs Sabin Dorohoi und feierte beim Filmfestival Cottbus seine Weltpremiere. Ebenda erhielt der Film den Publikumspreis. Das Sozialdrama, eine deutsch-rumänische Koproduktion, beruht auf wahren Begebenheiten. Mehr als 5 Millionen rumänische Staatsbürgerinnen und -bürger haben in den letzten 15 Jahren Rumänien verlassen, und arbeiten im Ausland. Sie haben mehr als 300.000 Kinder zurückgelassen, die von den Großeltern betreut werden oder sich selbst überlassen sind. Unser Bild: Olga Török bei den Dreharbeiten. Foto: Mihai BUTĂNESCU