Ausgabe Nr. 2907



Den Internationalen Theatertag am Donnerstag, dem 27. März, feierte das Kinder- und Jugendtheater „Gong“ in Hermannstadt mit einem besonderen Gastspiel aus Deutschland. „Tragic Magic Today oder Was machen Schnecken, wenn sie sich erschrecken?“, die trocken-absurde Performance des Duos Janna Pinsker und Wickie Bernhardt in Zusammenarbeit mit dem FFT Düsseldorf und dem Theater an der Ruhr wurde gleich zwei Mal am Donnerstag und am Freitag aufgeführt. In der Performance drehte sich alles um die Veränderung und ob nun der beliebte Song einer eingespielten Band aus Objekten und Menschen geändert werden sollte oder nicht. Die beiden Schauspielerinnen wurden für dieses Stück 2023 mit dem Theaterpreis Faust in der Kategorie „Darsteller/innen im Theater für Junges Publikum“ ausgezeichnet. In Hermannstadt hatten die Kinder großen Spaß an beiden Aufführungen. Unser Bild: Janna Pinsker (links) und Caroline Creutzburg.

Foto: Cynthia PINTER