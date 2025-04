Bill Murray und Kathleen Turner beim FITS

Teile diesen Artikel

Highlights des diesjährigen Theaterfestivals bekannt gegeben

Ausgabe Nr. 2909

Die Vorbereitungen für die diesjährige 32. Ausgabe des Internationalen Hermannstädter Theaterfestivals (FITS) sind in vollem Gange, gab Festivalleiter Constantin Chiriac in einer Pressekonferenz am 10. April bekannt und verriet auch schon einige Highlights, auf die sich die Theaterliebhaber freuen dürfen. Das Theaterfestival findet vom 20.-29. Juni statt und trägt das Motto „Danke“ (Mulțumesc). Das Programm mit über 830 Veranstaltungen kann man auf www.sibfest.ro aufrufen und ebenda auch online Eintrittskarten kaufen. Natürlich kann man auch Eintrittskarten in der Theateragentur (Str. N. Bălcescu 17, Di.-So. 11-18 Uhr, Tel. 0369-10.15.78) kaufen.

Während der Pressekonferenz gab Festivalleiter Constantin Chiriac auch die ersten sechs Namen bekannt, die mit Sternen auf der Ruhmesmeile in dem Harteneckpark geehrt werden. Die sechs bisher bestätigten Persönlichkeiten sind: der amerikanische Schauspieler Bill Murray, die amerikanische Schauspielerin Kathleen Turner, der nigerianische Schriftsteller Wole Soyinka (Literaturnobelpreisträger 1986), der japanische Schauspieler Kuranosuke Sasaki, der belgische Choreograf Alain Platel und der französische Dramatiker und Regisseur Alexis Michalik.

Auf folgende Highlights machte der Festivalleiter aufmerksam: „Lumi noi / New Worlds“, eine musikalische Darbietung mit Bill Murray, am 29. Juni; „Ascultă-mă / Listen to Me“, eine Theater- und Akrobatik-Show mit Kathleen Turner, am 26. und 27. Juni; „Între ziduri / Intra Muros“, ein Stück von Alexis Michalik, am 24. und 25. Juni; „Lovitura de grație / Coup Fatal“, moderne Tanzvorführung von Alain Platel & La Comédie de Genève, am 27. und 28. Juni; „Die Seherin/ Vizionara“, ein Theaterstück von Milo Rau & der Schaubühne Berlin, am 21. und 22 Juni; „Morții nu mai mănâncă iaurt / No Yogurt for the Dead“, ein Theaterstück von Tiago Rodrigues & NTGent, am 20. und 21. Juni; „Iona / Jonah“, in der Regie von Silviu Purcărete, eine Koproduktion des Radu Stanca-Nationaltheaters und des Tokyo Metropolitan Theatre (auf japanisch), am 26. Juni; „Best off Kibbutz / The Director’s Cut“, moderner Tanz der Kibbutz Dance Company, am 24. und 25. Juni; „Pâinea din cer / Mana“, moderner Tanz mit der Vertigo Dance Company, Choreographie Noa Wertheim, am 22. und 23. Juni; „Macbeth“, eine moderne Neuinterpretation von William Shakespeares Drama des Schauspielhauses Bochum, am 24. und 25. Juni; „Viitor pentru?! / Futur4“, ein Theaterstück von Rimini Protokoll, am 20. und 21. Juni; „Origini / Origin“, moderner Tanz des Scapino Ballet Rotterdam, am 23. und 24. Juni; „Perfecțiunea circului / Ten Thousand Hours“, Zirkusshow des Ensembles Gravity and Other Myths, am 22. und 23. Juni; „11 luptători / 11 Warriors“ (Elf Kämpfer), eine Kombination zwischen Tanz und Kung Fu der Jackie Chan’s Long Yun Kung Fu Troupe, am 25. und 26. Juni; „O istorie a omenirii / Neandertal“, eine Produktion der Compagnie Lieux Dits, am 20. und 21. Juni; „Flamenco Fusion“, des Spanish Flamenco Ballet, am 20. und 21. Juni; „Trăiască flamenco! / Viva!!!“, von Manuel Lián, am 27. und 28. Juni; „Violoncelul / The Cello“, moderner Tanz der Jo Strømgren Kompani, am 22. und 23. Juni; „Trilogia memoriei / Trilogy of Memory“, von Radu Afrim & Teatrul Național Marin Sorescu Craiova, am 27. Juni; „Lungul drum al zilei către noapte / Long Day’s Journey Into Night“ von Eugene O’Neill, in der Regie von Timofey Kulyabin, des Radu Stanca-Nationaltheaters Hermannstadt, am 25. Juni; „Unchiul Vanea / Uncle Vanya“ von , in der Regie von Neil LaBute, des Radu Stanca-Nationaltheaters Hermannstadt, am 24. Juni.

Die Eröffnung und der Abschluss des Internationalen Theaterfestivals werden jeweils um 23.45 Uhr mit einer Drohnenshow und einem umweltfreundlichen Feuerwerk gefeiert.

Folgende Konzerte mit freiem Eintritt auf dem Großen Ring stehen im Programm: Hungarian Royal Gypsy Orchestra, am 20. Juni; Vița de Vie, am 21. Juni; Vali Boghean Band, am 22. Juni; Pindu, am 27. Juni; Mihai Mărgineanu & Band, am 28. Juni; Damian Drăghici (Meditații lăutărești), am 29. Juni.

Zusätzlich zu den Hunderten von Veranstaltungen mit freiem Eintritt werden die Preise für die Eintrittskarten wie seit 2021 beibehalten und liegen zwischen 30 und 150 Lei. Für Menschen aus benachteiligten Verhältnissen wird es ebenfalls Ermäßigungen geben.

Wie begehrt die Highlights sind, konnte man am Dienstag erleben, als ab 12 Uhr der Kartenverkauf online und in der Theateragentur angelaufen ist. Die Karten für vier Vorstellungen waren in den ersten zehn Minuten ausverkauft. Es handelt sich um „Faust”, Regie Silviu Purcărete, „Trilogia memoriei”, Regie Radu Afrim und „New Worlds” von und mit Bill Murray, Jan Vogler, Vanessa Perez und Mira Wang.

Cynthia PINTER