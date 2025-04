90 Jahre seit Raketenstart in Mediasch

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2909

Um der 90 Jahre zu gedenken, seit Professor Hermann Oberth (1894-1989) am 11. April 1935 in Mediasch an der Fliegerschule seine erste Flüssigkeitsrakete hatte steigen lassen, hat der Mediascher Philatelist Liviu Pintican einen Sonderbriefumschlag mit einem Sonderstempel bei der Rumänischen Post in Auftrag gegeben. Der Sonderstempel ist datiert und mit diesem wurde am 11. April 2025 die Korrespondenz im Postamt Mediasch Nr. 1 gestempelt. Auf dem Bild links sind Hermann Oberth und eine Luftaufnahme von Mediasch abgebildet. Foto: Cynthia PINTER