Zurück zum Karting

Mircea Marco Pătru bei der FIA Karting Championship

Ausgabe Nr. 2903

Der Hermannstädter Karting-Pilot Mircea Marco Pătru vom „Sibiu Racing Team“ wurde vom rumänischen Karting-Verband dazu auserkoren, in der FIA Karting Academy Trophy 2025 (Karting OK-N Kategorie) Rumänien zu vertreten.

Der Wettkampf besteht aus drei Rennen, das erste findet in der Zeitspanne 1.-4 Mai in Portugal (Kartodromo International do Algarve) statt, gefolgt von einem Rennen in Italien (Circuito Int. di Viterbo) zwischen dem 5.-8. Juni und der letzten Etappe in Dänemark (Rodby Karting Ring) vom 31. Juli-3. August.

Eigentlich wollte der 15-Jährige auf Tourenwagen umsteigen, hatte auch schon einige Testfahrten mit dem neuen Dacia Logan gemacht und hatte vor, bei der „Romanian Endurance Race“ (RES) teilzunehmen (die Hermannstädter Zeitung berichtete darüber in der Ausgabe Nr. 2896 vom 17. Januar 2025). Doch die Einladung, an der Karting-Europameisterschaft mitzumachen und Rumänien und dadurch auch Hermannstadt zu vertreten, machte seinen Plänen einen Strich durch die Rechnung und die Entscheidung stand schnell fest. Nun kehrt er für 3 Rennen in der FIA European Karting Championship auf die Kartbahn zurück.

In seiner zehnjährigen Laufbahn auf der Karting-Piste wurde Mircea Marco Pătru u. a. fünf Mal Vizelandesmeister und 2023 Landesmeister mit maximaler Punktezahl.

Cynthia PINTER