„Primiți, înmulțiți, dăruiți“ (Greift zu, vermehrt, verschenkt) hieß das Motto der Landwirte und Hobbygärtner, die am 1. März ihre Samen und Setzlinge kostenlos an alle interessierten Hermannstädter verschenkten. Die neueste Ausgabe der Saatgutmesse „Semințe cu suflet“ (Samen mit Herz) fand diesmal wetterabhängig im obersten Stock des Schatzkästleins am Kleinen Ring statt. Organisiert wurde die beliebte Veranstaltung erneut vom Astra-Museum. Schon 15 Minuten vor Eröffnung der Messe bildete sich eine Schlange im Foyer des Schatzkästleins, wo eine gesprächige Teilnehmerin, Costella Cavallanti aus Buzău, den gespannten Zuhörern von ihrer Leidenschaft, Mohnblumen aller Art zu züchten, erzählte. Nach der Eröffnung drängten sich alle an den voll bepackten Tischen, wo Samen aller Art in kleinen beschrifteten Tüten bereit lagen, fertig verpackt zum Mitnehmen. Meist gab es von den kundigen Teilnehmern auch die nötigen Informationen zu den Pflanzen, wann, wo und wie sie am besten gedeihen. Sogar Pflanzen und Bäumchen gab es am Anfang, waren aber im Handumdrehen vergeben. Heiß begehrt waren auch die Tomaten- und Maissamen. Foto: Cynthia PINTER