Tanzworkshop stärkt Teamgeist und Kreativität

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2906



In der Zeitspanne vom 21. bis 23. März 2025 fand durch die Förderung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jugendorganisationen e. V. in Rumänien (ADJ) und unter der Obhut des Zentrums für Lehrerfortbildung in deutscher Sprache (ZfL) der Tanzworkshop „Tanz und Bewegung im Unterricht“ statt, an dem zahlreiche Lehrkräfte aus Hermannstadt und Umgebung teilnahmen. Ziel der Veranstaltung war, die Tradition der deutschen Minderheit mit dem Tanz zu verbinden, so dass einstudierte Tänze von Schulklassen an verschiedenen Festen vorgeführt werden können. Auch stand der Gedanke im Mittelpunkt, wie Bewegung im Unterricht eingeführt werden kann. Astrid Göddert und Anna-Lena Göddert, die aus Deutschland angereisten Tanzreferentinnen, zeigten mit viel Fachwissen und Geduld verschiedene Tanztechniken, Figuren und Tanzschritte vor. Das positive Feedback betonte sowohl die Freude und den Spaß am Tanzen als auch den konstruktiven Austausch unter Kolleginnen und Kollegen. Wir freuen uns schon jetzt auf den Umsatz unserer frisch angeeigneten Kenntnisse.

Text: Mihaela MARGA, Lehrerin; Foto: Bianke GRECU