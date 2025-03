Polaroid-Foto als Erinnerung

Teile diesen Artikel

SJD veranstaltete neuntes Treffen junger Siebenbürger mit Fasching in Freck

Ausgabe Nr. 2903

Das neunte Treffen junger Siebenbürger mit Fasching hat am 1. und 2. März in der ehemaligen Sommerresidenz des Gubernators Samuel von Brukenthal in Freck stattgefunden. Die Organisatoren vom Deutschen Jugendverein Siebenbürgen (SJD) hatten Begegnungen und Gespräche, ein Siebenbürgenquiz, Musik, Tanz und eine kleine Präsentation versprochen. Es kamen 96 Gäste.

Zum Tanz aufgespielt hat die Trio Saxones Band, deren Mitglieder auch als Jury beim Fasching fungierten. Es gab am Nachmittag zwischen 16 und 17 Uhr ein Kinderprogramm. Die Spiele im Garten mussten wegen Regen ausfallen, dafür haben wir drinnen Märzchen und Masken gebastelt.

Die diesjährige Veranstaltung war wieder einmal als Fasching organisiert. Es gab einige originelle Kostüme sowohl bei den Kindern als auch den Erwachsenen. So waren der Präsident der USA mit Ehefrau anwesend aber auch andere Persönlichkeiten aus Film und aus der Musikszene, ein Hund, eine Katze, eine Raupe, eine Mücke, natürlich auch Feen, Zauberer und Cowboys, ein Hippie, eine Nonne, Efeu-Gestalten und viele andere tummelten sich in der Orangerie.

Die besten Kostüme wurden prämiert in der Kinderkategorie und Erwachsene separat.

Vorher marschierten alle in einer Pollonaise an der Jury vorbei, die dann schließlich die Qual der Wahl hatte.

Als Erinnerung erhielten die Teilnehmer auch ein Polaroid-Foto, das am Eingang gemacht wurde.

Natürlich gab es wieder das „Große Siebenbürgen Quiz”, an dem alle neun Tische als Team gegeneinander antraten. Das Quiz wurde diesmal von Julian Gräupner vorbereitet. Dieses Jahr gewann das recht junge Team mit dem Jugendforum aus Mühlbach. Überhaupt waren recht viele junge Erwachsene dabei.

Angereist zu der Veranstaltung waren neben der großen Gruppe aus Mühlbach auch Kronstädter, Klausenburger, Hermannstädter, Schäßburger u. v. a. m. Auch die Vorsitzende und der Stellvertreter des Deutschen Jugendvereins Siebenbürgen waren dabei.

Auch in diesem Jahr gab es wieder einen „special guest”– eingeladen waren Nicoleta und Hans Werner Baier aus Schäßburg, die ihre vor zwei Jahren gegründete Firma Baier Lactate mit vielfältigen Produkten aus Ziegenmilch von ihrer Farm vorstellten. Natürlich konnten diese Produkte auch verkostet werden, u. a. Joghurt, Sana, Kefir, Telemea, Caș und gereiften Käse mit verschiedenen Zutaten wie roter Pfeffer, Lauch, Nüsse, Trüffel.

Für alle, die auch noch in Freck übernachtet haben, gab es dann am Sonntag Morgen ein gemeinsames Frühstück mit Sonnenschein und eine Diskussionsrunde, bei der es Feedback zur Veranstaltung gab und Ideen für die im nächsten Jahr stattfindende zehnte Ausgabe gesammelt wurden.

Andrea ROST