Ratturm wird komplett saniert

Ein wichtiges Projekt für das EU-Mittel in Höhe von rund 15 Millionen Lei in den städtischen Haushaltsplan fließen werden, ist die Komplettsanierung des Ratturms, der zu den Sehenswürdigkeiten in Hermannstadts Altstadtzentrum gehört und von dem aus man einen atemberaubenden Panoramablick genießen kann. Er trägt seinen Namen, weil er unmittelbar neben dem Gebäude steht, in welchem das erste Rathaus Hermannstadts untergebracht war, das 1324 erstmals urkundlich erwähnt wird. Erbaut wurde der Turm im Zuge der Errichtung des zweiten Befestigungsrings, das heißt zwischen 1224 und 1241. 1586-1588 waren umfangreiche Instandsetzungsarbeiten nötig, nachdem am 17. Februar 1585 die oberen Geschosse eingestürzt waren und unter ihren Trümmern den Maler Johann David begruben, der damit beschäftigt war, den Torbogen auszumalen. Ein breiter gewölbter Durchgang stellt die Verbindung zwischen Großem und Kleinem Ring her. 1930 wurde ein zweiter Durchbruch unter dem Haus Großer Ring Nr. 2 geschaffen. Foto: HZ-Archiv