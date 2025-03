Erfolgreicher Nachwuchspianist

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2906



An der 13. Auflage des Pro Piano-Klavierwettbewerbs, der vom14. bis 16. März im Festsaal der Astra-Bibliothek in Hermannstadt stattgefunden hat, haben insgesamt 116 Nachwuchspianistinnen und Pianisten aus ganz Rumänien teilgenommen. Unser Bild: Der Mediascher Nachwuchspianist Julius Servatius Depner (rechts) hat in der Kategorie B6 den 1. Preis gewonnen und auch einen Sonderpreis für Musikalität. Seine Klavierlehrerin Enikö Orth (links) freute sich mit ihm.

Foto: Gerhard SERVATIUS-DEPNER