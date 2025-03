Die Landesmeister besiegt

Teile diesen Artikel

BC CSU Sibiu feiert dritten Sieg in Folge

Ausgabe Nr. 2906

Große Freude herrschte auf dem Parkett im Auswärtsspiel der Hermannstädter Basketballmannschaft CSU Sibiu gegen CSM Oradea. Ein Punkt brachte den von Tomas Rinkevicius trainierten Spielern den Sieg gegen die Landesmeister und Erstplatzierten aus Großwardein. Das Spiel endete nämlich 81:80.

„A treia victorie consecutivă vine chiar pe terenul liderului“ (der dritte Sieg in Folge gelingt auf dem heimischen Boden des Tabellenführers) titelte die Pressesprecherin des Basketballclubs CSU Sibiu die Nachricht von dem Auswärtssieg der Hermannstädter. Es ist nun der dritte Sieg in Folge nach einer langen Reihe von Niederlagen und dem immer weiteren Abrutschen der Mannschaft auf die unteren Plätze des Rankings. Und es waren keine leichten Siege. Die Erzrivalen von U-BT Klausenburg mussten letzte Woche dran glauben, als die „Adler“ am 16. März in der Transilvania Halle flügge wurden und die Vizelandesmeister 88:83 besiegten.

In Oradea gab es in der 24. Runde der Nationalliga ein verrücktes Spielende mit einem Vier-Punkte-Spiel, das sich als entscheidend für unser Team herausstellte, so dass der BC CSU Sibiu am Ende mit 81:80 gegen CSM CSU Oradea gewann. Ohne den verletzten Alex Gross begann Tomas Rinkevicius mit Filip Adamovic, Jalon Pipkins, Anastasios Zetos, Mateo Colak und Ahmad Rand. Im ersten Viertel gingen die Adler in Führung. Jalon Pipkins sorgte dafür, dass unser Team am Ende der ersten 10 Minuten mit 22:21 minimal in Führung lag. Im nächsten Spielabschnitt kassierten Colak und Adamovic schnell jeweils drei persönliche Fouls. Oradea nutzte dies aus und ging in Führung. Der Vorsprung wuchs jedoch nicht weiter an, und zur Halbzeit stand es 45:39 für die Gastgeber.

Mit dem Wiederanpfiff rückte Ahmad Rand in den Vordergrund. Der Point Guard der Hermannstädter erzielte in dieser Zeitspanne 13 Punkte, aber seine Leistung ermöglichte es der Mannschaft, den Halbzeitrückstand von 65:60 nur um einen Punkt aufzuholen. Die entscheidende Aktion zeigte einmal mehr den Kampfgeist des Teams, das nach jeder Auszeit des Gegners zurückkam. Das Tüpfelchen auf dem i kam ganz am Ende, weniger als 8 Sekunden vor Schluss und einem Drei-Punkte-Rückstand. Filip Adamovic ist ins Rampenlicht getreten. Er hatte ein großartiges Gespür für das Spiel und für das, was gleich passieren würde. Er war schnell auf den Beinen, um zu werfen, da er das Foul von Bobe Nicolescu voraussah, und der Ball ging aus einer unmöglichen Position in den Korb. Adamovic verwandelte auch den zusätzlichen Freiwurf. Im letzten Spielzug wurde Williams an die Freiwurflinie geschickt, wo er beide Freiwürfe verschoss, und das Spiel endete 81:80 für CSU Sibiu.

Jalon Pipkins war mit 24 Punkten der beste Schütze für die Gelb-Blauen. Mo Pratt war mit 12 Punkten, 8 Assists, 6 Steals und einem Effizienzwert von 25 am besten im Spiel. Ahmad Rand kam auf 14 Punkte und 3 Rebounds. Auf CSU Sibiu, das sich auf Platz 11 der Wertungstabelle befindet, wartet ein Heimspiel gegen CSO Voluntari. Das Spiel ist für Freitag, den 28. März, ab 19 Uhr, in der Transilvania-Halle angesetzt und kann auch auf YouTube (FRB TV) live verfolgt werden.

Cynthia PINTER