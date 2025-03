Blumenpracht

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2906



„Frühling lässt sein blaues Band/Wieder flattern durch die Lüfte;/Süße, wohlbekannte Düfte/Streifen ahnungsvoll das Land.“ Eduard Mörikes Gedicht „Er ist’s“, das 1832 veröffentlicht wurde, beschreibt die Ankunft des Frühlings genauso schön, wie dieses Bild, das vor einigen Tagen in einem Garten in der Liliengasse/Crinilor im sogenannten Jenseits-Viertel (Lupeni) gemacht wurde. Krokusse, Primeln und Narzissen befinden sich in Hermannstadt gerade in voller Blüte und bald werden die ersten Tulpen ebenfalls aufblühen.

Foto: Cynthia PINTER