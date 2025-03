Ehrung, Berichte, Haushalt, Wahlen

Teile diesen Artikel

Vertreterversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien

Ausgabe Nr. 2906

Die Vertreterversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) trat am Freitagnachmittag, dem 21. März, zu einer ordentlichen Tagung zusammen. Die Sitzung wurde vom DFDR-Vorsitzenden Dr. Paul-Jürgen Porr geleitet, an ihr nahmen Vertreter aller fünf Regionalforen und Geschäftsführer der DFDR-Stiftungen, der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganț sowie Unterstaatssekretär im Departement für interethnische Beziehungen (DRI) Thomas Șindilariu teil.

Als Ehrengäste waren Dr. Peer Gebauer und Kerstin Ursula Jahn, der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland bzw. die deutsche Konsulin in Hermannstadt, zugegen. Zu Beginn der Versammlung wurde Botschafter Dr. Gebauer die Goldene Ehrennadel des DFDR verliehen, doch richtete er auch ein kurzes Grußwort an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Darin ließ er seine Tätigkeit und jene der Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in Rumänien Revue passieren und sprach über die Wichtigkeit der zahlenmäßig geschrumpften rumäniendeutschen Gemeinschaft.

Ein außergewöhnlicher Tagesordnungspunkt war die Wahl des DFDR-Vorsitzenden, dessen vierjähriges Mandat ablief. Da niemand sonst bereit gewesen war, das Ehrenamt anzunehmen, stellte sich Dr. Porr für ein weiteres Mandat zur Verfügung, zumal angesichts der komplizierten politischen Lage eine erfahrene Person an der Leitung des DFDR gefragt ist. Satzungsgemäß fand die Wahl geheim, mit Wahlzetteln statt. Wahlleiter Dr. Klaus Fabritius, der Vorsitzende des Regionalforums Altreich, verkündete nach Auszählung der von den stimmberechtigten Teilnehmern abgegebenen Zettel, dass diese Dr. Porr das Vertrauen einstimmig ausgesprochen haben. Die Vertreterversammlung hatte mit den Berichten der DFDR-Vertreter begonnen. Dr. Porr erwähnte die Teilnahme an einem Workshop in Oppeln/Opole (Polen) sowie an mehreren Veranstaltungen im Land. Der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganț teilte mit, dass der rumänische Staatshaushalt angenommen und auch der Regierungsbeschluss betreffend Verteilung der Mittel an die Minderheitenorganisationen verabschiedet wurde. Auch bleibt das Departement für interethnische Beziehungen nach der von der Regierung angekündeten Sparmaßnahmen vorerst unverändert bestehen. Probleme gab es erneut mit Verfügungen des Schulinspektors im Kreis Alba, die nach einem Gespräch mit Bildungsminister Daniel David geklärt wurden.

Unterstaatssekretär Thomas Șindilariu berichtete über die Erfolge der Andreanum-Ausstellung und in diesem Kontext seinen Bemühungen, das Archiv in Hermannstadt, in dem neben Andreanum auch viele andere wertvolle Urkunden von Bedeutung für die deutsche Geschichte in Rumänien in suboptimalen Bedingungen gelagert sind, für das 21. Jahrhundert fit zu machen. Er sprach desgleichen die Notwendigkeit der Schaffung einer koordinierenden Kulturerbe-Struktur an und berichtete über seine Teilnahme als Podiumsgast bei der Gedenkveranstaltung „80 Jahre Flucht, Vertreibung, Deportation“ im Bayerischen Landtag. Den Kurzbericht der Schulkommission stellte Monika Hay vor und jenen der Wirtschaftskommission Dr. Christian Ghioncel, aus der Kulturkommission des Rats der nationalen Minderheiten berichtete Christian Töpfer.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war der Haushaltsvoranschlag für 2025, dessen Unterlagen den Vertretern zugesandt worden waren. Die aus den Regionalforen eingesandten Projekte konnten alle aufgenommen werden, die Investitionsliste und auch der Haushaltsvoranschlag wurden einstimmig angenommen, jedoch baten sowohl Dr. Porr und MP Ganț als auch Geschäftsführer Benjamin Józsa mit den Ausgaben umsichtig zu sein, da der Ausgang der Präsidentschaftswahl möglicherweise Auswirkungen auf das den Minderheiten zuerkannte Budget haben wird.

Über die anstehende Präsidentschaftswahl beriet der Vorstand in seiner Sitzung. Ferner befürwortete er den der Vertreterversammlung vorgestellten Haushaltsvoranschlag.

Personalia des DFDR-Landesvorsitzenden

Dr. Paul-Jürgen Porr steht dem DFDR seit März 2013 vor, zuvor war er seit dem Jahr 1995 der Vorsitzende des Siebenbürgenforums gewesen. Paul Jürgen Porr, 1951 in Mediasch geboren, hat die Medizinhochschule in Klausenburg/Cluj-Napoca absolviert, ist Doktor der Medizin und war Oberarzt für Innere Medizin und Gastroenterologie. Er wirkte in Klausenburg als Klinikleiter und war nach der Übersiedlung nach Hermannstadt Dozent an der Medizinhochschule der Lucian-Blaga-Universität, Leiter der Klinik Nr. 1 für Innere Medizin des Kreiskrankenhauses und sodann medizinischer Direktor des „Polisano“-Krankenhauses. Er hat eine umfassende Forschungstätigkeit durchgeführt (188 veröffentlichte Beiträge), ist Autor oder Ko-Autor von 32 Büchern, Mitglied in zahlreichen medizinischen aber auch kulturellen Kommissionen und Gesellschaften. Zwischen 2008 und 2024 hat er das DFDR im Kreisrat Hermannstadt vertreten, im Juni 2024 wurde er als DFDR-Vertreter in den Hermannstädter Stadtrat gewählt.

,,Ein exemplarischer Botschafter und wahrer Freund”

Laudatio auf S. E. Botschafter Dr. Peer Gebauer

Es ist mir eine besondere Ehre und Freude, im Auftrag unseres Landesvorstandes die Laudatio auf S.E. Botschafter Dr. Peer Gebauer zur Verleihung der Ehrennadel des DFDR in Gold halten zu dürfen. Es ist eine sowohl freudige als auch traurige Angelegenheit: Ich bedauere es sehr, dass er im Sommer nach Berlin geht, weil sein Auftrag in Rumänien zu seinem Ende gekommen sein wird.

Sehr froh bin ich, weil wir heute nicht nur einen für Deutschland exemplarischen Diplomaten und Botschafter ehren, sondern einen wahren Freund der deutschen Gemeinschaft in Rumänien. Das kann ich über meinen Freund Peer Gebauer öffentlich behaupten, denn seine Tätigkeit und seine Unterstützung für uns ist allen bekannt.

Vielleicht weniger bekannt ist sein Lebenslauf und deswegen möchte ich zuerst einige Einzelheiten über seine berufliche Laufbahn mitteilen.

1977-1991 – Schulbesuch in Leinfelden-Echterdingen und in Napoleon, Michigan, USA

1991 – Allgemeine Hochschulreife Leinfelden-Echterdingen

1991-1992 – Wehrdienst, Deutsch-Französische Brigade, Böblingen

1992-1996 – Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Tübingen

1996 – Erstes Juristisches Staatsexamen in Tübingen

1996-1998 – Rechtsreferendariat in Tübingen, Stuttgart und Washington, D.C.

1998 – Zweites Juristisches Staatsexamen in Stuttgart

1993-2000 – Mitarbeiter am Lehrstuhl Prof. Dr. Eduard Picker, Universität Tübingen

2000 – Eintritt in den Auswärtigen Dienst

2000-2001 – Vorbereitungsdienst für den höheren Auswärtigen Dienst

2001 – Promotion zum Dr. iur., Universität Tübingen

2001-2002 – Referent im Referat für Rechtsfragen der EU, Auswärtiges Amt

2002-2005 – Leiter der Rechts- und Konsularabteilung, Deutsche Botschaft Tel Aviv, Israel

2005-2007 – Politischer Referent, Deutsche Botschaft Tokyo, Japan

2007-2011 – Referent im Referat für Allgemeine Personalangelegenheiten, Auswärtiges Amt Berlin

2011-2014 – Stellvertretender Leiter des Personalreferats für den höheren Dienst, Auswärtiges Amt

2014-2017 – Ständiger Vertreter und Leiter der Wirtschaftsabteilung, Deutsche Botschaft Bangkok, Thailand

2017 – Leiter des Referats für Allgemeine Personalangelegenheiten und Grundsatz Organisation, Auswärtiges Amt

2017-2019 – Leiter des Referats Bilaterale Beziehungen zu den Staaten des Nahen und Mittleren Ostens, Afrikas, Asiens und Lateinamerikas, Bundeskanzleramt

2019-2021 – Leiter der Gruppe Globale Fragen, Subsahara-Afrika, Entwicklungspolitik, Auswärtige Migrationspolitik, Bundeskanzleramt

Seit 24. August 2021 – Botschafter in Bukarest.

Während der Zeit als Botschafter in Rumänien hat es viele sehr wichtige Ereignisse gegeben, die direkt oder indirekt für die deutsche Minderheit relevant waren. Die Höhepunkte waren mit Sicherheit die Besuche von Bundepräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz. Jedes Mal hat Herr Botschafter Dr. Gebauer dafür gesorgt, dass die hohen Gäste aus Deutschland sich auch mit Vertretern der deutschen Gemeinschaft getroffen haben, um ihre Belange direkt vorzustellen.

In gleicher Weise ist er bei den Besuchen von Bundesministern verfahren, wie Frau Nancy Faeser, oder Ministerpräsidenten, wie Winfried Kretschmann oder Markus Söder.

Fast jede Delegation des Bundestages oder verschiedener Landtage hat er zu mir ins Parlament gebracht, um mir als Vertreter der deutschen Minderheit die Möglichkeit zu geben, deren Problematik bekannt zu machen und ihre Beziehungen zur deutschen Politik zu vertiefen bzw., zu erweitern.

Auch hat Botschafter Gebauer uns in Gesprächen mit rumänischen Politikern unterstützt, vor allem mit einigen Ministern, um unsere Probleme in Fragen Bildung in der Muttersprache, Soziales, Kultur etc. zu einer Lösung zu bringen.

Denn Botschafter Gebauer kannte uns und unsere Probleme: Er war sehr oft in den Regionen unterwegs, hat alle Gegenden mit deutschen Gemeinschaften besucht, hat sich mit unseren Mitgliedern getroffen, unsere Schulen besucht und war bei unseren vielseitigen Ereignissen dabei.

Ein besonderer Punkt auf seiner Agenda, für den ich auch ganz persönlich äußerst dankbar bin, war seine Unterstützung für die Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen der jüdischen und der deutschen Gemeinschaft. Stets mit Silviu Vexler und mit mir im Gespräch haben wir zahlreiche Initiativen besprochen und umgesetzt.

Für all diese Fakten, aber auch für seinen unermüdlichen Einsatz, um die Beziehungen Rumäniens zu Deutschland in der EU, NATO und bilateral zu stärken, was ihm auch sehr gut gelungen ist, hat der Landesvorstand des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien einstimmig beschlossen, S.E. Dr. Peer Gebauer, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Rumänien die Ehrennadel in Gold zu verleihen.

Herzlichen Glückwunsch, lieber Peer, besten Dank und viel Erfolg und Gesundheit weiterhin. Vergiss uns bitte nicht und besuche uns in Zukunft auch mit deiner lieben Frau Sonja und den beiden Kindern. Wir werden uns jedes Mal darüber sehr freuen!

Ovidiu GANȚ