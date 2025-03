Älteste Mediascherin

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2905



Susanna Zikeli (rechts, sitzend) feierte am 11. März d. J. ihren 102. Geburtstag. Sie hatte ein langes, erfülltes, jedoch auch bewegtes Leben. 1945 wurde sie auch in die Sowjetunion deportiert, wo sie 5 Jahre Zwangsarbeit leisten musste. An ihrem Geburtstag wurde sie nicht vergessen: Bürgermeister Gheorghe Roman (4. v. l.), Oberst Vasile Damian (3. v. l.), Pfarrer Gerhard Servatius-Depner (1. v. l.) u. a. gratulierten. Zu den Gratulanten gesellte sich auch Dan Ramf (2. v. l.), Direktor des Hermann-Oberth Museums und Autor des Buches „Bunicii noștri – eroii noștri“ (Unsere Großeltern – unsere Helden, s. https://edituramilitara.ro/produs/bunicii-nostri-eroii-nostri/), der dazu ein YouTube-Video veröffentlicht hat: https://youtu.be/G4st-YbjUS4?si=MImW_vy4TXt385me&sfnsn=wa. Unser Bild: Susanna Zikeli im Hause der Familie Feurdean, welcher laut Pfarrer Servatius-Depner „Hochachtung und ein großer Dank für die herzliche Aufnahme und Begleitung gebührt”. Foto: Presseamt der Stadt Mediasch