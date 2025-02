Sabin Adrian Luca wurde Ehrenbürger

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2902



Der langjährige Leiter des Brukenthalmuseums, Prof. Dr. Sabin Adrian Luca (rechts), ist der neueste Ehrenbürger von Hermannstadt. Im Rahmen einer von Bürgermeisterin Astrid Fodor (links) organisierten Festveranstaltung wurde ihm am Freitag der symbolische Schlüssel der Stadt Hermannstadt im Rathaus überreicht. Der Stadtrat und Historiker Prof. Dr. Zeno-Karl Pinter verlas die Laudatio von Sabin Luca, der am 18. Mai 1959 in Beiuș geboren wurde, 16 Jahre lang das Brukenthalmuseum leitete, und seit 1991 als Geschichte-Professor an der Lucian-Blaga-Universität tätig ist. Außerdem war Prof. Luca zwei Jahre lang Prodekan der Fakultät für Geschichte und Kulturerbe, ist Gründer einer Ausbildungsschule für junge Archäologen und Forscher, Koordinator zahlreicher großer archäologischer Ausgrabungen, fachkundiger Museologe und aktiver Publizist. Foto: Presseamt der Stadt