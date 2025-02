Teile diesen Artikel

Fasching der Lyzealklassen der Hermannstädter Brukenthalschule

Ausgabe Nr. 2902

Eine Welt von traditionellen Märchengestalten und Superhelden, eine Mischung aus Realität und Fantasie, aus Traditionellem und Fortschrittlichem. Film, Theater, Tanz, eine tolle Atmosphäre und viel Spaß. Etwa das muss man vor Augen haben, wenn man an den Fasching der Lyzeumsschüler von der Hermannstädter Brukenthalschule denkt, der am Donnerstag der Vorwoche in der Turnhalle der Schule stattfand. Dieses Jahr lautete das Thema des Faschings „Fairy Tale Twist“ (märchenhafte Stimmung) und als Gewinner ging die 12. A-Klasse hervor. Moderiert wurde der Abend von den Schülern Alexandra Blîndu und Sebastian Bacilă. Die Klassen 5-8 der Brukenthalschule hatten ihren Fasching an zwei Abenden im Vorfeld in der Aula der Schule gefeiert.

Die Jury bestand auch dieses Jahr zur einen Hälfte aus ehemaligen Schülern und zur anderen Hälfte aus Lehrern: Cezara und die beiden Davids sowie die Lehrerinnen Delilah Florea, Marcela Ivan und die Schulleiterin Monika Hay saßen am Tisch vor der Bühne und hatten alle Hände voll zu tun. Sie vergaben Punkte für die Umsetzung des Themas, Einhaltung der vorgegebenen Zeit, eine fehlerfreie Sprache, Teilnehmeranzahl, das Einbeziehen von Lehrern oder Schulpersonal, das Video, die Kostüme, und für die Originalität. Jede Vorstellung wurde nämlich von einem originellen Video begleitet, das zum Geschehen auf der Bühne passte, dieses einleitete.

Was die Originalität der Kostüme betrifft, konnten am Ende auch die Zuschauer per QR-Code für eines der drei besten stimmen. Als Gewinner ging schließlich Tudor Cernică hervor, der als Hulk verkleidet war. Verliehen wurde separat ein Originalitätspreis, der an die 9. C-Klasse ging. Der dritte Platz ging an die 12. C-Klasse, der zweite Platz an die 11-C-Klasse und der erste an die 12. A-Klasse.

Die Schüler der 12. A-Klasse hatten in ihrer Vorstellung die Liebesgeschichte zwischen Joker und Harley Quinn, eine Psychiaterin, eingebaut. Vermischt wurden die Geschichten des DC-Universums mit der Liebesgeschichte aus dem Disney-Film „Lady and the Tramp” (Susi und Strolch), wo die Hündin Lady und der Hund Tramp gemeinsam die berühmte Spaghetti-Szene genießen. Eine Rolle bekam auch Rumänischlehrerin Andreea Trifu von den Schülern zugewiesen, die vermutlich als deren Besitzerin verzweifelt ihre „Lady“ sucht und in die Hände von Joker gerät. Selbstverständlich taucht Batman, von dem sie bereits letzte Nacht geträumt hatte, als Retter in der Not auf.

Eingebunden wurden übrigens mehr als zehn Lehrer oder Mitglieder des Schulpersonals. Und so gab es auch einen Preis für den engagiertesten Lehrer, der übrigens nicht an einen Lehrer, sondern an „domnu’ Mircea”, Mircea Secelean, den Pförtner, ging, den die Schüler scheinbar jedes Jahr immer öfter einbinden. Sein Sopransaxophon hatte er natürlich auch mitgebracht.

„Ich finde es schön, dass solche Darbietungen die Klassen zusammenschweißen“, meinte Schulleiterin Monika Hay nach den Vorstellungen. „Die Stimmung hier ergibt ein Gemeinschaftsgefühl“. Mit den Vorbereitungen wurde recht früh begonnen. Das Thema wurde von den Schülern der 11. Klassen noch vor Weihnachten 2024 ausgewählt und mitgeteilt. Veranstaltet wird der Fasching traditionsgemäß immer von einem Organisationsteam bestehend aus Elftklässlern. Dann folgten die nächsten Schritte. Und schließlich hatten alle Teilnehmenden einen Riesenspaß dabei.

Selbstverständlich möchten die jeweiligen Veranstalter jedes Mal etwas Neues einbringen. Neu war dieses Mal das kalte Feuerwerk an den beiden Seiten der Bühne, das in dem dazu geeigneten Moment anging. Weiterhin wurde dieses Jahr die Bühne zentral an der Längsseite des rechteckigen Turnsaals aufgestellt und nicht wie ein anderes Mal an dessen Stirnseite. So konnten alle Zuschauer besser zusehen und zuhören. Dann wurde von dem gesammelten Geld ein neuer Teppichboden gekauft, um das Parkett zu schützen, der dann auch dem nächsten Fasching und anderen zukünftigen Veranstaltungen in diesem Saal zugute kommt.

„Wir freuen uns, dass das jetzt wieder jedes Jahr möglich ist“, betonte Hay. „Fast wäre diese Tradition unterbrochen worden“. In den 2-3 Jahren Pandemie soll die Tradition des Faschings fast eingeschlafen sein. Eine der Generationen hatte damals als Neuntklässler die Miss-Wahl und den Fasching erlebt, und zum zweiten Mal dann erst wieder in der zwölften Klasse.

Auch dieses Jahr fehlte die tolle Tanzeinlage der inzwischen Elftklässlerin Annemarie Lutsch nicht. Die Choreografie schuf sie selber und betitelte sie „Zorro“. „Ich tanze schon seit ich sechs war“, sagte Annemarie, die in Neumarkt am Mieresch geboren ist. Erst habe sie mit Ballett angefangen. Danach entdeckte sie den Akro-Tanz. Und ab der 8. Klasse fing sie mit Fitness-Akrobatik an. Ab und zu fährt sie auch nach Bukarest, um zeitgenössische Tänze auszuprobieren. Im Laufe der Zeit erhielt sie unzählige Preise und Auszeichnungen. Unter anderem wurde sie zur Landesmeisterin der Junioren in der Kategorie Women Acrobatic Fitness gekürt – im Rahmen der rumänischen Landesmeisterschaft für Bodybuilding und Fitness, die im Mai des vergangenen Jahres in Klausenburg abgehalten wurde. Annemarie Lutsch ist nun Teil der Landeauswahl Rumäniens für Bodybuilding und Fitness und ihr jüngstes Ziel ist es, in einem Monat in Spanien an der Europäischen Meisterschaft teilzunehmen. Trainiert wird sie von Felicia Popa, die nun immer für sie da ist.

Werner FINK