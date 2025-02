Ein lupenreiner Hattrick

Teile diesen Artikel

FC Hermannstadt verbucht 3:2-Auswärtssieg

Ausgabe Nr. 2901

Mit einem lupenreinen Hattrick verhalf der 22-jährige Stürmer Ianis Stoica dem FC Hermannstadt zu dem 3:2-Auswärtssieg gegen Sepsi OSK Sfântu Gheorghe in Sankt Georgen/Sepsiszentgyörgyi. In der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber zwar mehr Torchancen aber es blieb beim 0:0. Nach der Pause wechselte Trainer Marius Măldărășanu Stoica ein, der bis dahin die Reservebank drücken musste. Und Stoica war ihm dankbar. Innerhalb von 21 Minuten traf er dreimal.

Das erste Tor gelang ihm in der 51. Spielminute nach einem Anspiel von Kollege Goncalves. Das zweite Tor erfolgte zwei Minuten später ebenfalls nach einem Anspiel von Goncalves. Den dritten Treffer machte er in der 72. Spielminute klar, nach einem Gegenangriff, bei dem Sergiu Buș ihm den Ball zugespielt hatte.

Die Gäste nahmen zwar die Aufholjagd auf und es gelangen ihnen zwei Anschlusstreffer durch Márk Tamás (64. Spielminute) und Florin Ștefan (75. Spielminute), es blieb aber bei der Heimniederlage.

Ianis Stoica, dem in der laufenden Saison der 1. Liga der Rumänischen Fußballmeisterschaft insgesamt 8 Treffer gelungen sind, erklärte nach dem Spiel: „Zunächst war ich überrascht, dass ich auf der Reservebank sitzen musste, aber ich muss zugeben, dass mich das motiviert hat, als mich Mister (Anm. der Red.: Trainer Măldărășanu) einwechselte mit dem Hinweis, ich solle mich darum bemühen, meinen Platz im Startkader zurück zu gewinnen. Ich widme diesen Hattrick der Hermannstädter Gemeinschaft.”

Măldărășanu sagte seinerseits: „Ich denke nicht an eine Revanche, aber unsere 0:4-Heimniederlage am 6. Oktober 2024 gegen Sepsi in der Hinrunde war schmerzhaft und jetzt mussten wir uns auch einmal freuen.”

Der FC Hermannstadt bereitet den Verkauf des Stürmers Stoica für diesen Sommer vor, für mindestens 1,5 Millionen Euro. Davon gehen 500.000 euro an den Bukarester Fußballklub FCSB, der Ianis Stoica an den FC Hermannstadt abgetreten hatte.

Der FC Hermannstadt belegt mit 35 Punkten Platz 9 in der Wertung und spielt heute, Freitag, den 21. Februar, 17 Uhr, daheim gegen Gloria Buzău.

Es folgt im Rumänienpokal das entscheidende Spiel für den Einzug ins Achtelfinale: Mittwoch, den 26. Februar, 19 Uhr, in Jassy gegen Politehnica Iași. In der Gruppenphase des Rumänienpokals hatten der FC Hermannstadt und Politehnica Iași punktgleich Platz 2 belegt.

Măldărășanu findet es allerdings seltsam, dass dieses Spiel nicht auf einem neutralen Stadion stattfindet, sondern in Jassy: „Nichts zu machen, es wird ein schweres Spiel. Vorerst konzentrieren wir uns auf das Spiel gegen Gloria Buzău am vorvorletzten Spieltag der 1. Liga. Wir hoffen immer noch auf einen Einzug ins Play off, auch wenn unsere Chancen 1:100 stehen.”

Beatrice UNGAR