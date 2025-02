32 Arten Wurst

Teile diesen Artikel

Worschtkoschtprob der Banater Zeitung in Hatzfeld

Ausgabe Nr. 2902

32 Wurstarten musste die Jury bei der Worschtkoschtprob, dem Jahresfest der Banater Zeitung, bewerten. Die gut besuchte Wurstkostprobe fand am 20. Februar in der Temescher Kleinstadt Hatzfeld/Jimbolia statt, im Kulturhaus.

In diesem Jahr wurde auch der 80 Jahre seit der Deportation der Deutschen aus Rumänien in die Sowjetunion gedacht. Allein in dem Hatzfelder Kulturhaus (damals Gemeindesaal) wurden im Zeitraum 14.-22. Januar 1945 ca. 500 schwäbische Frauen und Männer festgehalten und deportiert. Mehr als 100 sind nicht mehr heimgekehrt.

Nach einer Gedenkminute ging die Jury an die Arbeit, während auf der Bühne banatschwäbische Tänze aufgeführt wurden. Nachdem die Jury die drei besten von insgesamt 32 Wurstproben bekanntgegeben hatte, durften auch die zahlreichen Anwesenden von den Wurstarten kosten.

Der erste Preis ging in diesem Jahr an Heinrich Thernes aus Sanktandres. Platz zwei belegte der Hatzfelder Oswald Zachari, auf Platz drei landete der Temeswarer Mihail-Cristian Drăgan.