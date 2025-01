Wettkampf-Reigen auf der Hohen Rinne

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2897



Mit dem Păltiniș Arena Freestyle OPEN-Wettkampf am vergangenen Wochenende ging der Wettkampf-Reigen in der Păltiniș Arena auf der Hohen Rinne bei besten Schneeverhältnissen zügig weiter. Die 13. Auflage dieses wichtigen Events im Wintersport in Rumänien war den Skifahrern und Snowboardern gewidmet, die in dem Snowpark ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten. Der Parcours besteht aus 4 Plattformen, die für Jibs und Kicker ausgestattet sind. Die Zuschauer kamen auch auf ihre Rechnung. Den nächsten Wettkampf, Super Slalom by BSC Competition veranstaltet am Samstag, dem 25. Januar, der Barbu Schi Club. Nähere Informationen unter: https://paltinisarena.ro/iarna/evenimente/sezon-2024-2025.html

Foto: Tibi HILA