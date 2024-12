Winterfest

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2895



„Das Team des Deutschen Konsulats in Hermannstadt lässt Sie im Dezember allen Ernstes draußen in der Kälte stehen! Wir lassen Sie in der Kälte stehen, um Ihnen Danke dafür zu sagen, dass Sie und Ihre Teams uns auch 2024 nicht im Regen stehen ließen!“, sagte Konsulin Kerstin Ursula Jahn bei der dritten Ausgabe des Winterfestes im Hof des Konsulats. Bei leckerem Gulasch und heißem Glühwein ließ man den Abend gemeinsam in gemütlicher Atmosphäre ausklingen. Unser Bild: Kerstin Ursula Jahn (links) bei ihrer Ansprache, ihr zur Seite steht Ioana Deac.

Foto: Cynthia PINTER