Rückblick und Ausblick

Teile diesen Artikel

Ovidiu Ganț zu Gast bei der DFDH-Mitgliederversammlung

Ausgabe Nr. 2893

Es falle ihm schwer, pro domo zu sprechen, sagte Ovidiu Ganț, der Abgeordnete des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) im Rumänischen Parlament vor der Mitgliederversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) am Donnerstag der Vorwoche im Spiegelsaal des DFDH. Eigentlich sollte er das Buch vorstellen, das der Chefredakteur der Banater Zeitung, Siegfried Thiel, herausgegeben hat. Mit diesem Buch waren Thiel und Ganț und zuletzt Ganț allein auf Lesereise im ganzen Land. In Hermannstadt hatte es schon eine Buchvorstellung gegeben, also konzentrierte sich Ganț in seiner Wortmeldung auf die Wahlen.

Insbesondere wies Ganț darauf hin, dass es wichtig sei, bei den Parlamentswahlen auf dem Wahlzettel für die Abgeordnetenkammer für die Kandidaten des DFDR zu stimmen, denn davon hänge ab, wie viel für die deutsche Minderheit in den Bereichen Bildung, Kulturprojekte, Soziales, Erhaltung von Kulturerbe und nicht zuletzt Buchproduktion aus dem rumänischen Staatshaushalt veranschlagt wird. Desgleichen sei ein DFDR-Abgeordneter auch für die Pflege der bilateralen Beziehungen mit Deutschland zuständig.

Zunächst hatte der DFDH-Vorsitzende Gabriel Tischer einen Kurzbericht über die Tätigkeit des Vorstands in dem seit der letzten Mitgliederversammlung verstrichenen Zeitraum vorgelegt. Der Schwerpunkt lag auf den von dem Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien bei den Kommunalwahlen in Stadt und Kreis Hermannstadt erzielten Ergebnissen. Bekanntlich wurde Bürgermeisterin Astrid Fodor wiedergewählt, dazu noch acht Stadtratsmitglieder, von denen Helmut Lerner nun in das Amt des Vizebürgermeisters gewählt worden ist. Im Kreisrat Hermannstadt verfüge das DFDR über fünf Sitze, einer der Kreisräte, Paul Kuttesch, wurde zum stellvertretenden Kreisvorsitzenden gewählt. Tischer wies auch auf die aus dem rumänischen Staatshaushalt mitfinanzierten Kulturprojekte und Buchveröffentlichungen hin und dankte allen Ehrenamtlichen und Angestellten für die gute Zusammenarbeit im Verlauf des Jahres 2024.

Nach einer kurzen Vorstellung der neuen ifa-Kulturmanagerin Christiane Böhm bot Bürgermeisterin Astrid Fodor anhand einer Präsentation unter dem Titel „Hermannstadt in 4 Jahren” einen Ausblick auf die Projekte der Stadt im Zeitraum 2024-2028 .

Abgestimmt wurde dann über den Haushaltsvoranschlag 2025, der einstimmig angenommen wurde.

Nicht zuletzt stand die Wahl eines Vorstandsmitgliedes auf der Tagesordnung, nachdem Corina Bokor zu der PSD gewechselt war. Als Kandidaten wurden Stadtrat Wolfgang Alexander Guib, seines Zeichens auch Vorsitzender des Kreisforums Hermannstadt, Dechant Pfarrer Dietrich Galter, Theologieprofessor Hans Klein und Vizebürgermeister Helmut Lerner vorgeschlagen. Infolge der geheimen Wahl erzielte Helmut Lerner die meisten Stimmen und wird nun den Vorstand des DFDH ergänzen.

Beatrice UNGAR