Die Torwartlegende Helmut Duckadam ist tot

Der banatschwäbische Fußball trauert um Helmut Duckadam. Der ehemalige Torwart von UTA und Steaua Bukarest verstarb am 2. Dezember d. J. im Alter von 65 Jahren an einer Herzkrankheit in der Kardiologieabteilung des Bukarester Militärkrankenhauses. Dort war er im vergangenen September einer Herzoperation unterzogen worden.

Duckadam spielte beim Traditionsverein UTA Arad als einer von sechs Banater Schwaben, die nun alle tot sind. Lange vorher waren Josef Petschovszky, Johann Reinhardt und Josef Kappes gestorben. In diesem Jahr folgten ihnen Josef Leretter und vor nur wenigen Tagen Erhardt Schepp nach.

Mit Duckadam geht eine erfolgreiche banatschwäbische Tradition bei UTA zu Ende, die von sechs Meistertiteln und zwei Pokalsiegen gekrönt war, nicht zu vergessen das achte Weltwunder, als die Arader den damaligen amtierenden Welt- und Europapokalsieger Feyenoord Rotterdam mit Trainer Ernst Happel ausgebootet haben.

Ich kannte Helmut Duckadam persönlich wie auch seine Oma, die ihn in Semlak großgezogen hat und habe mehrmals in Rumänien und später in Deutschland über ihn berichtet. Er schaffte etwas, das bis heute keinem anderen Torwart weltweit mehr gelang. 1986 hielt er in Sevilla im Finale um den Europapokal der Landesmeister gegen den großen FC Barcelona vier Elfmeter und verhalf der Mannschaft von Steaua Bukarest zum größten Triumph in ihrer Vereinsgeschichte. Deshalb wurde er „Elfmetertöter von Sevilla” genannt.

Helmut HEIMANN