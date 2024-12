Elena Lasconi wählen

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2893



Wahlempfehlung des DFDR für die Stichwahl am 8. Dezember 2024

Der Vorstand des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) empfiehlt seinen Mitgliedern und Sympathisanten in Bezug auf die Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten für das Präsidentenamt Elena Lasconi und Călin Georgescu am 8. Dezember 2024 für die Vorsitzende der USR, Elena Lasconi, zu stimmen.

Die während der Wahlkampagne antisemitischen und anti-NATO gemachten Äußerungen und die der Legionärsbewegung sowie Ion Antonescu gegenüber geäußerten Sympathien von Călin Georgescu widersprechen den demokratischen Prinzipien des DFDR und seiner proeuropäischen und pro-NATO Einstellung.

Dr. Paul Jürgen PORR

Vorsitzender des DFDR