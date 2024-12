Eine alte Tradition neu belebt

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2893



Vor einigen Wochen haben zehn Frauen und ein Mann die Handarbeitsgruppe Kerz aus der Taufe gehoben. Zwar wurde in Kerz schon immer fleißig gehandarbeitet, aber seit vielen Jahren nicht mehr in der Gruppe. Das hat sich nun geändert! Im Fokus der Hand- und Bastelarbeiten stehen zur Zeit die Vorbereitungen für drei Adventsmärkte, zu denen wir uns angemeldet haben: am 7. Dezember im Deutschen Forum in Hermannstadt sowie in Agnetheln und am 12. Dezember in dem deutschen Kinderhort „Max und Moritz” in Bukarest. Anlässlich eines Adventskonzertes in der Kerzer Kirche, welches am 21. Dezember 2024 ab 18 Uhr vom Harbachtalchor und dem Chor der Asociația Culturală Cârțișoara gestaltet wird, bereiten wir einen Tisch mit unseren Handarbeits- und Bastelarbeiten vor. Gäste, die noch auf der Suche nach einem originellen Weihnachtsgeschenk sind, werden bei uns sicher das passende finden. Die Handarbeitsgruppe Kerz trifft sich ein Mal wöchentlich (meistens am Samstagnachmittag) zum gemeinsamen Handarbeiten. Die dabei entstehenden tollen Ergebnisse und der aktive Austausch beflügeln zu immer neuen kreativen Ideen. Bei unseren Treffen werden auch Kuchen- und Kochrezepte, Tipps und Tricks sowie Neuigkeiten aus dem täglichen Leben ausgetauscht. Es ist ein große Freude zu sehen und zu spüren, was eine Gemeinschaft bewirken kann und wie wichtig sie für unser Leben ist. Zum Beitritt bzw. zur Nachahmung nur zu empfehlen! Text: Sigrun KELP; Foto: Privat