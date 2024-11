Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2889



Die 19. Auflage des Festivals für Geschlechtergleichheit des Vereins A.L.E.G. hat dieses Jahr unter dem Motto „Îndrăznește!” (Traue dich!) vom 30. Oktober bis 2. November stattgefunden. Im Rahmen des Festivals wurden Debatten, Workshops, Theater- und Filmvorstellungen und Bürgeraktionen angeboten. Das genaue Programm ist unter https://aleg-romania.eu/festivalul-egalitatii-de-gen-2024/ zu finden. Der letzte Programmpunkt war die „Lebendige Bibliothek” (Biblioteca vie) am Samstag Vormittag in der Promenada Mall. Neun Personen haben über ihre Organisationen und Aktivitäten erzählt, die Teilnehmer konnten von einem zum anderen gehen und Fragen stellen. Ioana Ciuban, Daniela Ioana Drăghici, Marian Enache, Tetiana Kolot, Adriana Lamackova, Roxana Mărcoiu, Ligia Moise, Ioana Pasc und Veronica Teleuca haben u. a. über die Reproduktionsrechte der Frauen in der Welt bzw. in der Republik Moldova und in Rumänien, die Probleme der Personen mit Behinderung und der Kampf für die Einführung der Sexualkunde in Schulen in Rumänien, das Land, das in der EU die meisten minderjährige Mütter hat. Die Programme des Vereins A.L.E.G. kann man unter https://aleg-romania.eu unterstützen.

Foto: A.L.E.G.