Österreichischer Nationalfeiertag

Der traditionelle Empfang zum Österreichischen Nationalfeiertag hat in Hermannstadt am Mittwoch, dem 30. Oktober, im Hilton-Hotel stattgefunden. Der Einladung von I. E. Botschafterin Ulla Krauss-Nussbaumer (am Rednerpult) und Honorarkonsul Andreas Huber (1. v.l.) gefolgt waren rund 200 Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Einrichtungen, darunter die Bürgermeisterin Astrid Fodor, der Deutsche Vizekonsul Sven Kunert, der Wirtschaftsdelegierte Christoph Grabmayr u. v. a. m. Botschafterin Krauss-Nussbaumer betonte in ihrer Ansprache die Bedeutung guter bilateraler Beziehungen zwischen Österreich und Rumänien, sowohl auf wirtschaftlicher als auch auf politischer, kultureller und sozialer Ebene. Im Vorfeld des Empfangs besuchte die Botschafterin die ehemalige Brukenthalsche Sommerresidenz in Freck, wo sie Gespräche hatte mit Arnold Klingeis, dem Vorstandsvorsitzenden des Vereins „Historic Café Routes”. Desgleichen stattete sie Pfarrer und Schriftsteller Eginald Schlattner einen Besuch ab und nicht zuletzt war sie zu Gast bei dem Sozialzentrum und der Musikschule „Casa Martin” in Neudorf, wo Ruth Zenkert, Gründerin des Vereins Elijah Sozialinitiative Ruth Zenkert, Auskunft gab über die Tätigkeit dieses Vereins. Foto: Werner FINK