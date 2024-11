Nachrichten

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2890

Kalender der Wahlen

Bukarest. – Die erste Runde der Präsidentschaftswahlen 2024 findet am 24. November statt. Die Stichwahl findet am 8. Dezember statt. Die Parlamentswahlen finden am Nationalfeiertag Rumäniens, am 1. Dezember, statt. Knapp 19 Millionen Rumänen werden an den Urnen erwartet.

14 Präsidentschaftskandidaten wurden bestätigt, die in folgender Reihenfolge auf den Wahlzetteln zu finden sind: 1. Elena Lasconi (USR); 2. George Simion (AUR); 3. Marcel Ciolacu (PSD); 4. Nicolae Ciucă (PNL); 5. Kelemen Hunor (UDMR); 6. Mircea Geoană (parteifrei); 7. Ana Birchall (parteifrei); 8. Alexandra Păcuraru (Alternativa pentru Demnitate Națională); 9. Sebastian Popescu (Partidul Noua Românie); 10. Ludovic Orban (Forța Dreptei); 11. Călin Georgescu (parteifrei); 12. Cristian Diaconescu (parteifrei); 13. Cristian Terheș – Partidul Național Conservator Român; 14. Silviu Predoiu (Partidul Liga Acțiunii Naționale).

Die Wahllokale sind zwischen 7 und 21 Uhr geöffnet. Wähler, die sich um 21.00 Uhr in den Wahllokalen oder in der Warteschlange befinden, können ihre Stimme bis spätestens 23.59 Uhr abgeben. (RS)

Konzert in Mediasch

Mediasch. – Die Musiker Marius Ungureanu (Bratsche), Verona Maier (Klavier) und Ciprian Dancu (Klarinette) konzertieren morgen, am 15. November, um 18 Uhr im Schullerhaus in Mediasch. Im Repertoire sind Stücke von Max Bruch und Wolfgang Amadeus Mozart (u.a. „Kegelstatt-Trio“). Der Eintritt ist frei. (CP)

Ars Hungarica

Hermannstadt. – Die 19. Auflage des Festivals der ungarischen Minderheit „Ars Hungarica” findet in Hermannstadt bis 17. November statt. Programm unter www.szeben.ro und auf https://www.facebook.com/ArsHungarica. (RS)

Vertreterversammlung

Hermannstadt. – Die zweite ordentliche Vertreterversammlung des Siebenbürgenforums wird am Samstag den 16. November in Hermannstadt beim Forumssitz im Spiegelsaal, ab 11 Uhr tagen.

Auf der Tagesordnung stehen der Bericht des Vorsitzenden und der Kommissionsleiter, die politische Rundschau und die Vorbereitung der Parlamentswahlen, die Neuwahlen der Gremien und des Vorsitzenden, die Festlegung des Mitgliedsbeitrags, der Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 und Verschiedenes. (RS)

Seniorentreffen im Forum

Hermannstadt. – Beim nächsten Seniorentreffen des DFDH, das am Dienstag, dem 19. November, 15 Uhr, im Spiegelsaal des DFDH stattfindet, kann man in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen plaudern oder sich vom Büchertisch neue Lektüre holen. (BU)

Kathreinenball

Hermannstadt. – Der alljährliche Kathreinenball findet am Freitag, dem 22. November, ab 19 Uhr, im gewesenen Studentenwohnheim in Neppendorf (Str. Livezii 55 B) statt. Es spielt das Trio Saxones, die Sächsische Volkstanzgruppe des Jugendforums Hermannstadt wird tanzen, und der Sing Mit!-Chor hat einige Lieder vorbereitet. Die Anmeldung erfolgt im Sekretariat des Hermannstädter Forums (bei Anita Pavel), telefonisch: 0269-21.54.17 oder per E-Mail: dfdhermannstadt@gmail.com. (RS)

Internationaler Fotosalon

Hermannstadt. – Der 25. Internationale Hermannstädter Fotosalon findet vom 17. bis 27. November im Armeehaus statt. Eingereicht wurden 4.000 Werke von Künstlern aus 45 Ländern, die besten wurden von den Veranstaltern vom Fotoclub Orizont ausgewählt. Die Vernissage findet am Sonntag, dem 17. November, 12 Uhr statt. Die Preise sind vergeben von Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP), Global Photographic Union (GPU), International Association of Art Photographers (IAAP), Images Sans Frontière (ISF), Asociaţa Artiştilor Fotografi din România (AAFR). (RS)

Mitgliederversammlung

Hermannstadt. – Eine Mitgliederversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt findet am Donnerstag, dem 28. November, 18 Uhr im Spiegelsaal des Forumshauses statt. Auf der Tagesordnung stehen: Berichte; Projekte der Stadt 2024 – 2028 mit Bürgermeisterin Astrid Fodor; Haushaltsvoranschlag 2025; Wahl eines Vorstandsmitgliedes; Allfälliges. Die Teilnehmer sind gebeten, ihren Personalausweis mitzubringen. (RS)

65 Ladestationen sollen gekauft werden

Hermannstadt. – Das Hermannstädter Bürgermeisteramt hat im Rahmen des Projekts zur Modernisierung und Erweiterung des öffentlichen Nahverkehrs im Großraum Hermannstadt das Verfahren zum Kauf von 65 Ladestationen für Elektroautos eingeleitet. Der geschätzte Wert der aus europäischen Mitteln über PNRR finanzierten Investition beträgt 9,5 Millionen Lei, die Frist für die Einreichung von Angeboten ist der 16. Dezember 2024. 45 Ladestationen sollen in Hermannstadt, 6 Heltau und je 2 in Salzburg, Schellenberg, Großscheuern, Großau, Poplaca und Rothberg installiert werden. Diese stehen der öffentlichen Nutzung zur Verfügung.

Durch diesen Vertrag sollen erworben werden: 26 Stationen mit je 2 Säulen zum langsamen Laden (22 kW) und 39 Stationen mit jeweils einem Schnellladesäule (50 kW) und einer Langsamladesäule (22 kW). Die Stationen sollen über LED-Touchscreens, ein Zugangskontrollsystem mittels RFID-Technologie verfügen und sollen mit einem Fernverwaltungssystem verbunden werden, das den Standort, den Betriebsstatus, die für die Gebühren verbrauchte Energiemenge und Informationen zu den getätigten Zahlungen anzeigen soll.

In Hermannstadt gibt es bereits 14 öffentliche Doppelstationen zum Laden von Elektrofahrzeugen. (RS)

Mitteilung des Konsulats

Hermannstadt. – Für die sich abzeichnenden Wahlen zum Deutschen Bundestag besteht für in Rumänien lebende deutsche Staatsangehörige, die in Deutschland abgemeldet sind, die Möglichkeit, den Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis bereits jetzt zu stellen.

Informationen zum Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis sowie die erforderlichen Antragsformulare sind auf der Internetseite der Bundeswahlleiterin verfügbar: https://www.bundeswahlleiterin.de/mitteilungen/bundestagswahlen/2025/20241108_mitteilung_AD.html

Weiterführende Informationen zum Thema Neuwahlen (inkl. Verlinkung der Rechtsgrundlagen) finden sich auf der Internetseite: https://www.bundeswahlleiterin.de/service/glossar/n/neuwahl.html

Weihnachtsmännerlauf

Hermannstadt. – Die 7. Auflage des Benefizlaufs „Marea MoșMondeală” findet am Freitag, dem 16. Dezember, ab 19 Uhr statt. Das Besondere am 3-km-Wettlauf ist, dass in Weihnachtsmann-Kostümen (mindestens rote Blusen/Jacken) gelaufen wird. Die Mützen werden von den Organisatoren gestellt und befinden sich im Teilnahmepaket, zusammen mit einer witzigen Startnummer, einem Gutschein für Glühwein/Tee auf dem Weihnachtsmarkt und einer Teilnahmemedaille, die von den Personen mit Behinderung vom Diakoniewerk hergestellt werden. https://www.facebook.com/events/1077136363920539. (RS)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertieren am Freitag, den 15. November, 12 Uhr, und am Samstag, den 16. November, 19 Uhr, Erika Klemm und Monika Robescu (Blockflöten), Gabriel Silișteanu (Viola da Gamba) und Brita Falch Leutert (Orgel). (BU)

Mitarbeiter gesucht

Hermannstadt. – Der Friedhofsausschuss des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde A. B. aus Hermannstadt sucht einen ehrenamtlichen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für die nächsten Jahre, der/ die bereit ist, die Arbeit rund um den evangelischen Teil am Zentralfriedhof von Hermannstadt zu unterstützen, gibt die Vorsitzende des Ausschusses, Gemeindekuratorin Ilse Philippi, bekannt. Es geht dabei um Fragen zur Pflege der Grabstätten und des allgemein zugänglichen Teils, aber auch um Konzepte. Der Friedhofsausschuss hat eine beratende Funktion und bereitet Entwürfe zu themenspezifischen Presbyterialbeschlüssen vor.

Anmeldungen werden im Sekretariat des Stadtpfarramtes am Huetplatz Nr. 1 entgegengenommen.

Weihnachtsmarkt im Palais

Hermannstadt. – Im Hof des Brukenthalmuseums findet die zweite Auflage des Weihnachtsmarktes „Christmas at the Palace” vom 29. November bis 27. Dezember statt. Der Eintritt ist frei. (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 16. November, 17-18 Uhr/Sonntag, 17. November, 10-11 Uhr: Siebenbürger Trachtenkapelle Göppingen in Agnetheln; Studienreise der Heinrich Böll Stiftung in Siebenbürgen.

TVR 2, Dienstag, 19. November, 13-13.30 Uhr: 80 Jahre seit der Evakuierung der Siebenbürger Sachsen aus Nordsiebenbürgen – Heimattreffen in Wels (II).

TVR Cultural, Mittwoch, 20. November, 12.30-13.00 Uhr, „Kultur um 2”: Joachim Wittstock und sein neuer Roman.

TVR 1, Donnerstag, 21. November, 15-16.43 Uhr, AKZENTE: Volkstrauertag in Bukarest; Martinstag in Kronstadt; Theaterpremiere in Hermannstadt; Einführung in Bistritz; Podcast Leseabend.