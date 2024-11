MP Ovidiu Ganţ kandidiert wieder

Teile diesen Artikel

Pressekonferenz zu den Parlamentswahlen im Spiegelsaal des DFDH

Ausgabe Nr. 2889

Das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR) stellt bei den Parlamentswahlen am 1. Dezember vier Kandidaten für die Abgeordnetenkammer: Ovidiu-Victor Ganţ, Thomas Șindilariu, Andrea-Bettina Rost und Christine Manta-Klemens. In Hermannstadt befindet sich das DFDR auf der Position 39 auf dem Wahlzettel für die Abgeordnetenkammer (Camera Deputaţilor). Der DFDR-Abgeordnete im Rumänischen Parlament Ovidiu Ganţ hat in einer Pressekonferenz am Dienstag im Hermannstädter Forumshaus seine Kandidatur angekündigt, zusammen mit Paul-Jürgen Porr, dem DFDR-Vorsitzenden, Gabriel Tischer, dem Vorsitzenden des Zentrumforums Hermannstadt, und Wolfgang-Alexander Guib, dem Vorsitzenden des Kreisforums Hermannstadt.

Die DFDR-Vertreter wollen die bisherige Politik weiter führen, auf dem einzig richtigen Weg „mit der EU und NATO bleiben”, erklärte Ganţ und die bisherigen fundamentalen Partnerschaften pflegen, „insbesondere mit Deutschland, unserem NATO-Partner und wichtigstem Investor in Rumänien. Viele der durch diese Investitionen geschaffenen 250.000 Arbeitsplätze sind dank der Bemühungen des Forums beziehungsweise meiner eigenen Bemühungen entstanden.” Auch die weiteren Prioritäten bleiben gleich, erklärte der Abgeordnete, u. a. „die Unterstützung für den deutschsprachigen Unterricht in Rumänien, der Erhalt des nationalen Patrimoniums und die Förderung der sozialen Institutionen. Wir werden also weiterhin die gleichen Anliegen haben wie in der Vergangenheit.” Des Weiteren erklärte er: „Es liegt auf der Hand, dass die Hauptaufgabe des Parlamentariers die Gesetzgebung ist und deswegen habe ich nie ohne einen richtig wichtigen offiziellen Grund – und nie aus persönlichen Gründen – bei einer finalen Abstimmung gefehlt.”

Ovidiu Ganţ erklärte auch, dass seine Aktivität komplett transparent ist, und er pflege zu diesem Zweck eine persönliche Facebookseite in rumänischer Sprache, damit die Informationen für alle zugänglich sind. Außerdem hat er jedes zehnte Jahr einen zweisprachigen (deutsch/rumänisch) Band über seine parlamentarische Aktivität herausgegeben: „Unsere Politik ist nur nicht im Interesse der deutschen Minderheit, sondern für die ganze Gemeinschaft.”

Deswegen hoffe er weiterhin nicht nur auf die Stimmen der Angehörigen der deutschen Minderheit, sondern auch die der rumänischen Mehrheit und auch der Vertreter der anderen Minderheiten, die ihn auch bisher unterstützt haben: „Es sind Menschen, die uns kennen und die schon wissen, dass wir uns nicht nur für uns einsetzen. Eines der besten Beispiele ist Hermannstadt, wo die Bürger ihr Vertrauen für die Lokalverwaltung dem Deutschen Forum gegeben haben.”

Das DFDR hat offiziell bereits seinen Mitgliedern und Sympathisanten empfohlen, bei der Abgeordnetenkammer mit dem Forum zu stimmen und beim Senat und bei den Präsidentschaftsahlen die extremen Parteien zu meiden (siehe Wahlempfehlung).

Im Anschluss an die Pressekonferenz wurde das Buch „Zwei Jahrzehnte im Parlament” vorgestellt, in dem BZ-Chefredakteur Siegfried Thiel die Tätigkeit des DFDR-Abgeordneten zusammenfasst. Mehr dazu in einer unserer nächsten Ausgaben.

Ruxandra STĂNESCU

Wahlempfehlung des DFDR

Der Vorstand und die Vertreterversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) empfehlen den Mitgliedern und Sympathisanten des DFDR in Bezug auf die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen:

Zur Wahl zu gehen und ihr demokratisches Recht auszuüben. Ihre Stimme der Liste des DFDR mit dem derzeitigen Abgeordneten Ovidiu Ganț als Spitzenkandidat für die Abgeordnetenkammer zu erteilen. Was die Listen für den Senat und die Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen angeht, nicht für extremistische Parteien oder deren Kandidaten zu stimmen.

Dr. Paul Jürgen PORR

Vorsitzender des DFDR