4.000 Bilder aus 47 Ländern

25. Hermannstädter Internationaler Fotosalon

Eine „honorable mention“ (Ehrenvolle Erwähnung) ist tatsächlich für viele Fotografen etwas Besonderes. Das war auch bei der Eröffnung des 25. Internationalen Hermannstädter Fotosalons zu spüren, die am Sonntagmittag im Armeehaus stattgefunden hat und in deren Rahmen wie gewöhnlich auch die Preise überreicht wurden. Gleich drei dieser „honorable mention“ verbleiben in Hermannstadt bei Mitgliedern des Fotoklubs Orizont, der gemeinsam mit dem Studentenkulturhaus auch diesen Salon organisiert hat.

Bei den drei Mitgliedern des Fotoklubs Orizont handelt es sich um Sigrid Cîrjan, die außer der honorable mention der FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique) die Goldmedaille des Fotoklubs Orizont erhalten hat, Alexandru Moga, der außer der honorable mention der GPU (Global Photographic Union) eine FIAP-Silbermedaille und eine honorable mention der IAAP (International Association of Art Photographers) mit nach Hause nehmen durfte und Ștefan Dragomir (honorable mention der GPU). Ein weiteres Mitglied des Hermannstädter Fotoklubs, Gabriel Matlak, wurde mit dem Sonderpreis des Hermannstädter Studentenkulturhauses ausgezeichnet.

Die Jury bestand wie auch im Vorjahr aus Balási Csaba (M.FIAP, Rumänien), Kerekes István (E. FIAP/d/2, Ungarn), Radu Stănese (E. FIAP, Rumänien) und Louis Guermond (Reserve, Frankreich). Der Juryvorsitzende Balási Csaba sagte, der Hermannstädter Fotosalon sei 1982 der erste internationale in Rumänien gewesen und habe sein Niveau nicht nur behalten sondern immer weiter ausgebaut. Auch die Qualität der insgesamt 4000 aus 47 Ländern aus aller Welt eingesendeten Fotografien habe es der Jury nicht leicht gemacht. Schließlich wurden in den vier Kategorien je 33 Preise vergeben. Neben den klassischen Kategorien Open Monocrom und Open Color, gab es in diesem Jahr die Kategorien Face & Body und World in Focus.

