Ein schwungvoller Start

Teile diesen Artikel

Oktober 2024 im Zentrum für Lehrerfortbildung in deutscher Sprache (ZfL)

Ausgabe Nr. 2891

Das Zentrum für Lehrerfortbildung in deutscher Sprache (ZfL) aus Mediasch ist in diesem Herbst 26 Jahre alt geworden. Das neue Schuljahr hatte einen schwungvollen Start, so dass der Monat Oktober 2024 ein ereignisreicher Monat wurde.

Der 18. Banater Lehrertag

Gleich zu Beginn des Monats, am 4. und 5. Oktober, fand der 18. Banater Lehrertag statt, eine Veranstaltung, die vom „Nikolaus Lenau” Lyzeum Temeswar in Zusammenarbeit mit dem ZfL und dem Banater Forum organisiert wurde. Das Thema „Kulturelle Bildung im Unterricht” wurde in neun Workshops von den 165 angemeldeten Lehrkräften erarbeitet. Alle Beteiligten wurden in der Eröffnung der Tagung von Gästen – darunter Ovidiu Ganț, Abgeordneter des DFDR, Alexandru Szepesi und Alexandra Tudor, beide Vertreter des rumänischen Bildungsministeriums, Christian Ax, Vertreter der Zentralstelle für Auslandsschulwesen in Temeswar, – und Organisatoren – Dana Havriciuc, Leiterin des ZfL, und Mona Mateiu, Leiterin des Lenau-Lyzeums – begrüßt.

An den zwei Tagen gab es viele neue Impulse; ein reger Austausch unter den Teilnehmenden und die Pflege der deutschen Sprache waren Schwerpunkte der Veranstaltung, die, auch in diesem Jahr, einen Erfolg verzeichnet hat.

Die Schulleitertagung

Zwischen der letzten Tagung von Schulleiterinnen und Schulleitern an Schulen mit Unterricht in deutscher Muttersprache im Jahr 2019 und der diesjährigen Tagung in Mediasch waren lange 5 Jahre vergangen. Zeit für einen Neustart. Die Schulleiter-Tagung 2024 wurde vom Zentrum für Lehrerfortbildung in deutscher Sprache (ZfL) in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle für Auslandsschulwesen (ZfA) organisiert.

Ein Schwerpunkt des Treffens war natürlich das Deutsche Sprachdiplom-Programm (DSD) an fast 70 Schulen in Rumänien.

An der Tagung nahmen neben den Schulleiterinnen und Schulleitern aus dem ganzen Land auch Vertreterinnen und Vertreter des Bildungsministeriums, Alexandru Szepesi und Alexandra Tudor, sowie der Schulbehörden der Landkreise Hermannstadt, Rodica Țălnariu und Claudia Kurmes und Kronstadt, Anina Micleriu-Șoană, teil.

Die Eröffnung der Tagung fand in der Aula der Roth-Oberth-Schule statt. Viviana Pântea, die Leiterin der Schule, begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Kinderchor unter der Leitung von Edith Toth, der Organistin der Mediascher evangelischen Kirchengemeinde A. B., sorgte für einen feierlichen Auftakt mit der Aufführung eines Musicals in wunderschönen Kostümen und mit viel kindlicher Freude am Spiel.

Kerstin Ursula Jahn, Konsulin der Bundesrepublik Deutschland in Hermannstadt, hieß alle Gäste in Mediasch willkommen und betonte die Bedeutung des DSD-Programms für die deutschsprachigen Schulen. Zudem sicherte sie eine weitere deutsche Unterstützung von Schulen mit Unterricht in deutscher Muttersprache (DaM) und den Lehrkräften zu.

Die Vertretrerinnen und Vertreter der ZfA, Annette Richter-Judt, Sabine Maya Schlattner und Christian Ax, blickten auf 50 Jahre DSD weltweit und über 30 Jahre DSD in Rumänien zurück und zeigten sich erfreut über das stetig zunehmende Interesse am DSD-Programm in Rumänien.

Das Bedürfnis nach Austausch zwischen den Schulleitungen und viele Impulse für eine intensivere Zusammenarbeit der Schulen führten dazu, dass am Ende der Veranstaltung der Grundstein für eine neue Idee gelegt wurde: Eine jährliche Schulleitertagung, die auch in Zukunft vom ZfL in Zusammenarbeit mit Partnern aus dem Bildungsbereich organisiert wird.

Siebenbürgischer Lehrertag

Der Siebenbürgische Lehrertag ist eine traditionelle Veranstaltung, bei der das Demokratische Forum der Deutschen in Siebenbürgen (DFDS), welches auch die Finanzierung für Unterkunft und Verpflegung sichert, das Zentrum für Lehrerfortbildung in deutscher Sprache Mediasch (ZfL) und jeweils eine Schule mit Unterricht in der Sprache der deutschen Minderheit (DaM) organisatorisch zusammenarbeiten.

In der Zeitspanne 12. – 13. Oktober 2024 haben sich über 200 Lehrkräfte in Mediasch in der „Roth–Oberth”-Schule getroffen, um das Thema „Motivation im Unterricht“ zu besprechen. Die Veranstaltung wurde in der Margarethenkirche von dem Kinderchor unter der Leitung der Organistin der Mediascher evangelischen Kirchengemeinde A. B. Edith Toth eröffnet. Warme Kinderstimmen der Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse (Lehrerin Hajnalka Bela), unterstützt von einigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern, haben die Teilnehmenden daran erinnert, dass Musik und Freude in uns existieren. Diese positive Stimmung hat alle bis zum Ende der Veranstaltung begleitet.

Die Ehrengäste, Martin Bottesch, Vorsitzender des Siebenbürgenforums, Ovidiu Ganț, Abgeordneter des DFDR, Thomas Șindilariu, Unterstaatssekretär im Departement für Interethnische Beziehungen, Alexandru Szepesi, Generaldirektor für Minderheitenschulwesen im Bildungsministerium, Alexandra Tudor, Fachberaterin für Deutsch als Muttersprache im Bildungsministerium, Claudia Kurmes, Fachinspektorin für Deutsch an der Schulbehörde Kreis Hermannstadt, Pântea Viviana, Leiterin der Roth-Oberth-Schule, sowie Annette Richter-Judt, Fachberaterin für Siebenbürgen der Zentralstelle für Auslandsschulwesen, haben die Teilnehmenden mit kurzen Ansprachen begrüßt. Das Impulsreferat zum Thema des Lehrertages hielten Dr. Liane Iunesch (Lucian Blaga-Universität Hermannstadt) und Annette Richter-Judt.

Lehrer und Lehrerinnen aller Unterrichtsstufen, Erzieherinnen und Fachleute haben am Samstag und am Sonntag gemeinsam in elf Gruppen das gewählte Thema vertieft. Lehrkräfte der Gastgeberschule haben Workshops moderiert, so dass ein reger Austausch stattfinden konnte. Ein Beweis für den Erfolg des Lehrertages wurde zum Schluss erbracht: Von der Bühne des Traube-Saals haben die Vertreter aller Arbeitsgruppen mit viel Freude das Ergebnis ihrer Arbeit vorgestellt. Abgerundet wurde das Programm durch Stadt- und Kirchenführungen, desgleichen zeigte das Robotik-Team der „Roth-Oberth”-Schule unter der Leitung von Marius Goșa die Ergebnisse seiner Arbeit.

Da auch in diesem Jahr die ausgeschriebenen Plätze in allerkürzester Zeit durch Anmeldung auf der Webseite des ZfL besetzt wurden, kann man voll optimistisch auf den 34. Lehrertag im kommenden Jahr in Mühlbach blicken.

ZiLF

Der Fortbildungsmonat Oktober endete mit der zentrumsinternen Fortbildung, der ZiLF, die in der Zeitspanne 17.-18. Oktober in Bukarest stattfand. Alle Mitarbeiterinnen des Zentrums, Dana Havriciuc, Adriana Hermann, Gabriela Stanciu, Liliana Câmpean, Regina Muszilek und Tita Mihaiu, trafen sich und arbeiteten außerhalb des ZfL. Als Schwerpunkte, die vertieft wurden, galten: die Erarbeitung der 49. Auflage der Zeitschrift Zett, die Überarbeitung des Leitbildes und des Organisationshandbuches des ZfL, das Setzen der Grundsteine für Öffentlichkeitsarbeit und ein Gespräch mit den Vertreterinnen des Goethe-Institutes, seit Jahren ein wichtiger Partner des ZfL.

Der Oktober 2024 war ein erfolgreicher Monat für das ZfL, auf den wir dankbar und zufrieden zurückblicken. Das alles wäre nur bedingt möglich gewesen ohne die Unterstützung aller, die Interesse für unsere Arbeit zeigen und den Einsatz des ZfL zu schätzen wissen.

Dana HAVRICIUC