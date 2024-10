Neue Botschafterin zu Besuch

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2885



Die neue Botschafterin der Republik Österreich in Bukarest, I. E. Mag. Ulla Krauss-Nussbaumer, besuchte am Wochenbeginn Hermannstadt. In Begleitung des Österreichischen Honorarkonsuls Andreas Huber hatte die Diplomatin Gespräche mit Bürgermeisterin Astrid Fodor, mit dem Präfekten Mircea Dorin Crețu, mit dem stellvertretenden Kreisratsvorsitzenden Vlad Vasiu und dem Vorsitzenden des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Dr. Paul-Jürgen Porr. Unser Bild: Gruppenbild mit I. E. Botschafterin Mag. Ulla Krauss-Nussbaumer und Vertretern der drei Landlergemeinden Großau, Großpold und Neppendorf vor der Kulisse der evangelischen Kirche nach einem gemeinsamen Mittagessen im Tagungshaus der Evangelischen Akademie Siebenbürgen in Neppendorf. Foto: Beatrice UNGAR