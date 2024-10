Teile diesen Artikel

Ein goldenes Jubiläum im Mediascher Kirchenbezirk der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien

Ausgabe Nr. 2885



Mit dem Erntedankfest in Hetzeldorf wurde am 6. Oktober das 50. Bezirksgemeindefest des Mediascher Kirchenbezirkes gefeiert, ein goldenes Jubiläum.

In seinem diesbezüglichen Rückblick in seiner Predigt sagte Pfarrer Gerhard Servatius-Depner u. a.: „Das allererste Fest dieser Art hat vor 28 Jahren stattgefunden. Die Gemeindefeste unseres Kirchenbezirks wurden und werden fast jährlich zwei Mal im Jahr gefeiert – an einem Sonntag im Frühjahr (Misericordias Domini, Jubilate, Kantate oder Rogate), und dann im Herbst, zu Erntedank. Einige Feste sind in diesen 28 Jahren ausgefallen, aus verschiedenen Gründen, nicht zuletzt durch die Pandemie (zwischen 2020 und 2022)”. In der 8. Ausgabe des Gemeindebriefs „Schritte“, Weihnachten 1996 berichtete Dorothea Koch-Möckel über das allererste Bezirksgemeindefest, das am 6. Oktober 1996 stattgefunden hat, es wurde damals Erntedank in Mediasch gefeiert. Das zweite große Bezirksgemeindefest fand wieder in Mediasch statt, am 27. April 1997. Einen Bericht darüber verfasste Stadtpfarrer Dr. Dietmar Plajer für den Gemeindebrief „Schritte“. Darin ist zu lesen: „Am 1. Oktober-Sonntag wurden alle über 40 evangelischen Gemeinden im Kirchenbezirk Mediasch eingeladen, miteinander eine Art ‚Mini-Kirchentag‘ zu feiern. Eine tapfere Idee war das (…) Die Grundidee war (…) Selbstvergewisserung der vielen Einzelnen in ihrem Glauben und gleichermaßen Bestätigung und Freude in der Gemeinschaft dieses Glaubens, in der Gewissheit, dass Gott uns weiterhin und immer neu in seinen gnädigen Händen hält.“

Pfarrer Dr. Dietmar Plajer schrieb zu dem 4. Fest, das im Mai 1998 in Meschen gefeiert wurde: „Die Gemeinschaft mit Gott widerspiegelt sich in der menschlichen Gemeinschaft, die wir Kirche nennen. Je enger die Gemeinschaft mit Gott ist, umso tragfähiger und gesunder wird die Kirche sein. In dieser Art kann sie die Einzelnen mit ihrer Not tragen und ihnen Geborgenheit vermitteln.“

Pfarrer Servatius sagte abschließend: „Daran hat sich bis heute, ihr Lieben, beim diesjährigen 50. Bezirksgemeindefest, gar nichts geändert! DANKE darum allen – dem Bezirkskonsistorium, dem Stadtpfarramt und dem Diakonieverein Mediasch, den Kuratoren und Kuratorinnen, dem Mediascher Chor, dem Männeroktett, allen Kindern, Jung und Alt, allen Helferinnen und Helfern für euren wertvollen Beitrag.”

Unsere Bilder: Fotos von dem ersten Bezirksgemeindefest gebe es nicht, sagte Pfarrer Servatius-Depner, aber vom zweiten, das am 27. April 1997 in Mediasch stattgefunden hat (Bild oben); Die Hetzeldorfer evangelische Kirche war beim 50. Fest bis auf den letzten Platz besetzt (Bild unten).